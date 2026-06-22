La ciudad de Filadelfia se consolida como el epicentro de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en Norteamérica al albergar este lunes 22 de junio desde las 5 pm ET / 2 pm PT el decisivo y esperado choque entre la selección de Francia, que busca asegurar su boleto a los dieciseisavos de final, e Irak, que llega herido tras su amargo debut mundialista. El Grupo I podría definir a su primer clasificado anticipado si el conjunto galo logra mantener el paso perfecto durante la Fecha 2 de la primera fase.

El equipo dirigido por Didier Deschamps superó un complejo debut al vencer 3-1 a Senegal con anotaciones de Bradley Barcola y el siempre mediático Kylian Mbappé. El crack del Real Madrid domina las portadas y métricas globales tras superar a Olivier Giroud como máximo goleador francés y quebrar la marca mundialista de Just Fontaine. Esta inercia ofensiva permite a “Les Bleus” sumar catorce encuentros consecutivos marcando goles, consolidando su estatus como los grandes favoritos del sector. Sin embargo, el cuerpo técnico debe ajustar la zona defensiva de forma urgente tras acumular seis compromisos seguidos sin poder mantener su portería en cero. Una victoria hoy garantizaría la tranquilidad necesaria para rotar al plantel de cara al cierre de la primera fase.

Por su parte, los “Leones de Mesopotamia” afrontan un escenario crítico tras caer goleados 4-1 ante la selección de Noruega comandada por la contundencia de Erling Haaland. El estratega Graham Arnold rescata el funcionamiento colectivo mostrado durante setenta minutos, lapso donde lograron empatar transitoriamente mediante el atacante Aymen Hussein. Una nueva derrota en territorio estadounidense sentenciaría sus aspiraciones de avanzar, reviviendo el fantasma de su pronta y dolorosa eliminación de 1986. A pesar de registrar anotaciones a favor en nueve de sus últimos once compromisos internacionales, la fragilidad defensiva sigue siendo su mayor debilidad. El plantel asiático apelará al orden táctico absoluto para intentar dar la sorpresa deportiva del torneo frente a los campeones de 2018.

Verifique a qué hora inicia el partido Francia vs. Irak en vivo hoy por el Grupo I del Mundial de Fútbol 2026. Cronograma completo de horarios para Estados Unidos, España y Latinoamérica. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

Resultado FINAL, Francia vs. Irak

Conoce la información del resultado del partido entre Francia vs. Irak por la Fecha 2 del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 .

Partido Resultado Francia vs. Irak 1-0

Gol: Kylian Mbappé 14′

¿Qué canales transmiten el partido Francia vs. Irak EN VIVO hoy 22 de junio?

En Sudamérica, el partido entre Francia e Irak será transmitido por la señal de DirecTV Sports, disponible en la mayoría de países de la región a través de televisión por cable. Además, los usuarios también podrán seguir el encuentro vía streaming mediante DGO y Paramount+, que ofrecen la señal en vivo para suscriptores, permitiendo ver el partido desde celulares, tablets y computadoras.

En el caso de España, la transmisión estará disponible a través de DAZN, plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026 para el mencionado territorio. Asimismo, se podrá ver por Movistar+. Por su parte, en México, el encuentro podrá verse por Canal 5 Televisa y Azteca 7 en señal abierta, por TUDN en TV de paga y vía streaming por ViX, opción cada vez más utilizada por los aficionados.

Finalmente, en Estados Unidos, los fanáticos podrán seguir el partido a través de FOX Network y Telemundo en televisión, mientras que en plataformas digitales estará disponible en servicios como fuboTV, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One y Futbol de Primera Radio. De esta manera, el duelo podrá verse EN VIVO en distintas partes del mundo con múltiples opciones según la región.

Revise la lista de canales TV que transmiten Francia vs. Irak en vivo gratis hoy con Mbappé en el Mundial de Fútbol 2026. Guía completa de señales oficiales en directo para EE.UU., México y más países. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Horarios del Francia vs. Irak por el Mundial 2026

Estados Unidos: 5:00 p.m. (ET), 4:00 p.m. (CT), 3:00 p.m. (MT), 2:00 p.m. (PT).

España: 11:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Perú: 4:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

Venezuela: 5:00 p.m.

Bolivia: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

Brasil: 6:00 p.m.

Uruguay: 6:00 p.m.

Paraguay: 6:00 p.m.