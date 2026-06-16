Con un doblete de Kylian Mbappé, Francia derrotó 3-1 a Senegal este martes en el debut de ambas selecciones en el Mundial de Norteamérica 2026. El astro del Real Madrid superó a Olivier Giroud como artillero histórico de Les Bleus con dos dianas (66′, 90+6′), la segunda de ellas con un potente disparo desde fuera del área, y quedó a dos tantos de igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de las Copas del Mundo.

Bradley Barcola (82′) marcó el tanto restante de los bicampeones mundiales en su estreno en el Grupo I en el MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York, donde los Leones de la Teranga descontaron a través de Ibrahim Mbaye (90+5′) con un fuerte disparo que no pudo rechazar el arquero Mike Maignan.

La selección francesa lidera provisionalmente su sector y se enfrentará en la próxima fecha a su similar de Irak el lunes 22 de junio, mientras que Senegal hará lo propio contra Noruega ese mismo día.

Marcador final del Francia vs. Senegal

En este punto de la nota se podrá saber el marcador final del partido Francia vs. Senegal por la Fecha 1 del Grupo I de la Copa Mundial 2026.

EQUIPO MARCADOR GOLES Francia 3 Kylian Mbappé 66′ y 90′+6, Bradley Barcola 81′ Senegal 1 Ibrahim Mbaye 90′+5

El Francia vs. Senegal por el Grupo I del Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)

Previa del partido Francia vs. Senegal por el Mundial 2026

Por la Fecha 1 del Grupo I de la Copa Mundial 2026, chocan ahora mismo las selecciones de Francia y Senegal en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El partido está siendo muy intenso y en esta nota podrás saber el resultado final del mismo.

¿A qué hora inició EN VIVO el Francia vs. Senegal en distintos países del mundo?

El juego Francia vs. Senegal por el Grupo I de la Copa Mundial 2026 es imperdible. A continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora inició el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 3:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Francia vs. Senegal?

Este martes 16 de junio se puede ver EN VIVO y EN DIRECTO el Francia vs. Senegal por el Grupo I de la Copa Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

Alemania: ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports, Disney+ Premium Argentina

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360, Disney+ Premium Chile

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, FOX+

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS Go, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador

Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua