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📺 Canales TV gratis | Francia vs. Senegal EN VIVO AHORA, con Mbappé, por el Mundial 2026 en EE.UU. y México y resto del mundo

Consulta los canales de TV por señal abierta para ver a la Selección de Francia vs. Senegal EN VIVO HOY, martes 16 de junio, por la primera jornada del Grupo I de la Copa Mundial 2026 en EE.UU., México y otros países del mundo.

Francia y Senegal protagonizan uno de los duelos más vibrantes de la jornada inaugural del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El encuentro que se llevará a cabo el martes 16 de junio en punto de las 21:00 hrs (horario peninsular) / 3pm ET / 12 pm PT en el MetLife Stadium promete un duelo de pronóstico reservado, con dos selecciones que llegan obligados a darlo todo para dar el primer golpe y tomar el liderato de su llave en el torneo. Para ver el partido Francia vs. Senegal en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.

¿Qué canal transmite el partido Francia vs. Senegal EN VIVO y ONLINE?

El partido del martes 16 de junio entre México y Sudáfrica por la jornada inaugural del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de RTVE Play, DAZN, La 1, Movistar+ y fuboTV en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports y DGO (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por Las Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), ViX, TUDN y Canal 5. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.

País / RegiónCanales de TVPlataformas de Streaming
EspañaMovistar+TVE Play, DAZN, La 1 y fuboTV
Alemania--ZDF (2DF) y MagentaTV
MéxicoLas Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), TUDN y Canal 5ViX
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica)DirecTV SportsDGO y Disney+ Premium (en algunos países)
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica)FOXTiGo Sports Guatemala (por VPN)
Estados UnidosFS1, Telemundo, FOX, Universo, Telexitos, fuboTV y Futbol de Primera RadioTelemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi
CanadáTSN1 y CTVTSN+, RDS App y CTV App
Puerto RicoTelemundoNAICOM
Reino UnidoITV 1 UK y STV ScotlandITVX y STV Player
FranciabeIN Sports 1, M6 y FreeM6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play y myCANAL
ItaliaRAI 1DAZN y RaiPlay
SuizaRAI 1 y RTS SportSRF Play y Sunrise TV
SueciaTV4TV4 Play
PortugalSport TV1Sport TV Multiscreen y LiveMode
NoruegaTV 2 DirekteTV 2 Play
AustriaORF einsORF ON
BélgicaLa Une y VRT 1RTBF Auvio Direct y Sporza
Japón--DAZN
SudáfricaSABC 3SABC Plus y Sporty TV App

¿A qué hora juega Francia vs. Senegal por el Mundial 2026?

El pitazo inicial del partido Francia vs. Senegal por la jornada inaugural del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 21:00 (horario peninsular de España). Consulta tu horario según tu ubicación:

  • España: 21:00 horas
  • México y Centroamérica: 13:00 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas
  • Argentina, Chile y Uruguay: 16:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT)
Partido, Francia vs Senegal: canales de DIRECTV, América TV y ESPN. (Video: @equipedefrance)
Partido, Francia vs Senegal: canales de DIRECTV, América TV y ESPN. (Video: @equipedefrance)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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