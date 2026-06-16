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📺 Canales TV gratis | Francia vs. Senegal EN VIVO AHORA, con Mbappé, por el Mundial 2026 en EE.UU. y México y resto del mundo
Consulta los canales de TV por señal abierta para ver a la Selección de Francia vs. Senegal EN VIVO HOY, martes 16 de junio, por la primera jornada del Grupo I de la Copa Mundial 2026 en EE.UU., México y otros países del mundo.
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- ¿En qué canal ver Francia vs. Senegal EN VIVO hoy por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en EE.UU.? Guía de canales de TV online y streaming
- ¿Dónde ver Francia — Senegal EN VIVO GRATIS hoy por la Copa Mundial de Fútbol 2026?
Francia y Senegal protagonizan uno de los duelos más vibrantes de la jornada inaugural del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El encuentro que se llevará a cabo el martes 16 de junio en punto de las 21:00 hrs (horario peninsular) / 3pm ET / 12 pm PT en el MetLife Stadium promete un duelo de pronóstico reservado, con dos selecciones que llegan obligados a darlo todo para dar el primer golpe y tomar el liderato de su llave en el torneo. Para ver el partido Francia vs. Senegal en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.
¿Qué canal transmite el partido Francia vs. Senegal EN VIVO y ONLINE?
El partido del martes 16 de junio entre México y Sudáfrica por la jornada inaugural del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de RTVE Play, DAZN, La 1, Movistar+ y fuboTV en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports y DGO (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por Las Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), ViX, TUDN y Canal 5. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.
|País / Región
|Canales de TV
|Plataformas de Streaming
|España
|Movistar+
|TVE Play, DAZN, La 1 y fuboTV
|Alemania
|--
|ZDF (2DF) y MagentaTV
|México
|Las Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), TUDN y Canal 5
|ViX
|Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica)
|DirecTV Sports
|DGO y Disney+ Premium (en algunos países)
|Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica)
|FOX
|TiGo Sports Guatemala (por VPN)
|Estados Unidos
|FS1, Telemundo, FOX, Universo, Telexitos, fuboTV y Futbol de Primera Radio
|Telemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi
|Canadá
|TSN1 y CTV
|TSN+, RDS App y CTV App
|Puerto Rico
|Telemundo
|NAICOM
|Reino Unido
|ITV 1 UK y STV Scotland
|ITVX y STV Player
|Francia
|beIN Sports 1, M6 y Free
|M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play y myCANAL
|Italia
|RAI 1
|DAZN y RaiPlay
|Suiza
|RAI 1 y RTS Sport
|SRF Play y Sunrise TV
|Suecia
|TV4
|TV4 Play
|Portugal
|Sport TV1
|Sport TV Multiscreen y LiveMode
|Noruega
|TV 2 Direkte
|TV 2 Play
|Austria
|ORF eins
|ORF ON
|Bélgica
|La Une y VRT 1
|RTBF Auvio Direct y Sporza
|Japón
|--
|DAZN
|Sudáfrica
|SABC 3
|SABC Plus y Sporty TV App
¿A qué hora juega Francia vs. Senegal por el Mundial 2026?
El pitazo inicial del partido Francia vs. Senegal por la jornada inaugural del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 21:00 (horario peninsular de España). Consulta tu horario según tu ubicación:
- España: 21:00 horas
- México y Centroamérica: 13:00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas
- Argentina, Chile y Uruguay: 16:00 horas
- Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT)
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