España y Portugal protagonizaron uno de los partidos más atractivos de los octavos de final y que quedará en la memoria de los amantes del fútbol. Las emociones no faltaron en el Dallas Stadium en Arlington, Estados Unidos. Cristiano Ronaldo se robó las miradas de los asistentes y fue ovacionado cada vez que tocó el balón. Lamine Yamal luchó para superar la rígida marca de Nuno Mendes y João Félix.

Portugal vs. España por octavos de final del Mundial 2026: Marcador

Resultado Goles Portugal 0 España 1 Mikel Merino 90′+1

Portugal vs. España: estadísticas del partido

En los decuentos, España logró el gol que le dio el triunfo. Portugal decidió ceder el balón a la Roja y buscar el contragolpe para hacer daño. Cristiano Ronaldo estuvo marcado y tuvo dos ocasiones para anotar. Lamine Yamal, por su parte, recibió doble marca.

Posesión de balón: España 56% | 44% Portugal

Remates totales: España 15 | 9 Portugal

Remates al arco: España 6 | 3 Portugal

Atajadas: Portugal (Diogo Costa) 5 | 1 España (Unai Simón)

Tiros de esquina: España 7 | 3 Portugal

Pases correctos: España 476 (91% precisión) | 370 (85% precisión) Portugal

Faltas cometidas: España 13 | 9 Portugal

Tarjetas amarillas: Bernardo Silva (88′), Renato Veiga (94′) | Ferran Torres (99′)

Spain's goalkeeper #23 Unai Simon grabs the ball past Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo during the 2026 World Cup round of 16 football match between Portugal and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 6, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)

Portugal vs. España por el Mundial 2026 - Previa del partido

Un partido con sabor a final. Por historia y por las figuras que conforman sus respectivos equipos, España y Portugal son los grandes candidatos para llevarse el título del Mundial 2026. Además, otro condimento que pone sazón a este duelo es Cristiano Ronaldo.

El astro portugués se puede despedir de los Mundiales. En la conferencia de prensa previo al compromiso, CR7 habló sobre España y confirmó que la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México será la última de su carrera.

“Como dije antes, esta Copa del Mundo ha estado muy marcada para mí por la pasión de la gente. No solo la nuestra, de jugar en una competición de esta magnitud, sino la pasión de la gente en general”, expresó Cristiano Ronaldo.