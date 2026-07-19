La gran final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 entre España y Argentina paralizará al planeta este domingo 19 de julio a partir de las 3:00 pm ET / 9:00 pm horario peninsular español, y millones de aficionados en Madrid, Barcelona y toda la geografía española ya buscan la mejor señal para vibrar con este histórico partido. Si te preguntas quiénes serán las voces encargadas de ponerle emoción al encuentro en directo desde el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos), aquí te traemos la guía definitiva de comentaristas para que acompañen tu velada futbolística. La retransmisión en abierto a nivel nacional se podrá seguir en vivo a través de La 1 HD y la plataforma online RTVE Play con un equipo liderado por los narradores más icónicos de la televisión pública. Por otro lado, quienes prefieran la cobertura premium de pago tendrán disponible la opción de DAZN Mundial, que ofrecerá un despliegue técnico espectacular con análisis tácticos de primer nivel para sus suscriptores en España. No te pierdas ningún detalle de las alineaciones de los narradores oficiales y sintoniza tu canal favorito para vivir la lucha por la tercera estrella de la Roja.
TL; DR
La final del Mundial 2026 entre España y Argentina será narrada por Juan Carlos Rivero en los canales de televisión abierta y plataformas de RTVE (La 1 HD, La 1 UHD y RTVE Play), mientras que en la plataforma de streaming DAZN (DAZN España y DAZN Mundial) el narrador principal del torneo para los partidos de la Selección Española es Miguel Ángel Román.
Narradores, comentaristas y reporteros de la transmisión en RTVE (La 1 HD / RTVE Play)
- Narrador principal: Juan Carlos Rivero.
- Comentaristas y analistas técnicos: Los exfutbolistas internacionales Vero Boquete y Mario Suárez.
- A pie de campo: Roi Groba desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Narradores de la señal de audio en RNE
- Para la narración radiofónica en Radio Nacional de España (RNE), las voces son Antonio Muelas y Luis Castro, quienes relatan el partido desde la emisora pública.
Narradores, comentaristas y reporteros de la transmisión en DAZN Mundial
- Narrador principal: Miguel Ángel Román (quien encabeza el equipo de voces de la Selección) o alternativamente José Sanchis, los dos relatores estrella de la plataforma para este torneo.
- Comentaristas y analistas de apoyo: El equipo regular compuesto por especialistas como Axel Torres, Alberto Edjogo y leyendas invitadas como Javi Martínez o Pepe Reina.