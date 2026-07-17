¡Quiere cerrar el Mundial en grande! Dibu Martínez lanzó un mensaje antes de la final ante España

A dos días de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Emiliano “Dibu” Martínez tomó la palabra y dejó claro cuál es uno de los principales objetivos de la Albiceleste para el encuentro decisivo. El guardameta argentino reconoció que el equipo ha mostrado poder ofensivo durante el torneo, pero considera que todavía hay aspectos defensivos por mejorar.

Durante la conferencia de prensa oficial realizada en Nueva York, el arquero del Aston Villa señaló que le gustaría terminar el campeonato sin recibir goles. Argentina llega a la final tras marcar 19 tantos en siete partidos, aunque también ha encajado siete anotaciones en el camino hacia el partido por el título.

Martínez recordó además uno de los momentos más importantes de su carrera: la histórica atajada a Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Catar 2022. Aquella intervención en el último minuto de la prórroga fue decisiva para que la selección argentina conquistara su tercera estrella.

El experimentado portero destacó que una de sus principales virtudes es mantener la confianza en cualquier circunstancia. Según explicó, ni los errores ni la presión de los grandes escenarios alteran su mentalidad, algo que considera fundamental para rendir al máximo nivel.

Asimismo, remarcó que su trabajo no se limita únicamente a evitar goles. Para el arquero de 33 años, transmitir tranquilidad y seguridad al resto del equipo es una responsabilidad clave dentro del campo, especialmente en partidos de máxima exigencia como una final mundialista.

El “Dibu” también confesó que en varias ocasiones se emociona al pensar en todo lo conseguido con la selección argentina. Por ello, envió un mensaje a sus compañeros para que disfruten cada momento previo al encuentro frente a España, independientemente del resultado final.

Respecto al rival, Martínez elogió el nivel mostrado por la selección española durante el torneo. Destacó tanto la calidad individual de sus futbolistas como el trabajo realizado por el técnico Luis de la Fuente, a quien considera una pieza fundamental en el éxito de la Roja.

Finalmente, el arquero resaltó el espíritu de lucha que caracteriza al plantel argentino. Aseguró que el equipo ha sabido superar momentos complicados durante el Mundial y espera que la Albiceleste sea recordada como un grupo trabajador, resiliente y capaz de salir adelante ante cualquier adversidad.

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