La clasificación a los dieciseisavos de final del se pone en juego para España en una noche decisiva en Guadalajara. La selección de Luis de la Fuente enfrenta este viernes 26 de junio a Uruguay por la última jornada del Grupo H, con la posibilidad de asegurar el liderato de la zona y llegar con confianza a la fase eliminatoria. El encuentro se disputará en el Estadio Akron desde las 02:00 horas del sábado 27 de junio en España (hora peninsular).

Después de golear 4-0 a Arabia Saudita en la fecha anterior, La Roja depende de sí misma para terminar como primera del grupo. Del otro lado estará una selección uruguaya necesitada de puntos tras empatar sus dos primeros compromisos, por lo que el choque promete intensidad de principio a fin.

Si deseas seguir el partido España vs. Uruguay EN DIRECTO desde tu teléfono móvil, Smart TV, ordenador o tableta, La 1 HD y RTVE Play serán las principales opciones gratuitas para verlo en territorio español. Además, los aficionados también podrán acceder a la transmisión mediante Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España.

TL;DR del España vs. Uruguay por el Mundial 2026

  • ⚽ Partido: España vs. Uruguay
  • 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026
  • 📅 Fecha: Viernes 26 de junio de 2026 (sábado 27 en España)
  • 🕑 Hora en España: 02:00 horas (peninsular)
  • 📺 TV: La 1 HD, Movistar Plus+ y DAZN
  • 📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España
  • 🏟️ Estadio: Estadio Akron
  • 📍 Ciudad: Guadalajara, Jalisco (México)
  • ⭐ España busca asegurar el liderato del Grupo H
  • 🌍 Uruguay necesita sumar para clasificar a los dieciseisavos de final

¿Dónde ver La 1 HD EN DIRECTO, España vs. Uruguay por el Mundial 2026?

La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre España y Uruguay correspondiente a la tercera jornada del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026. La señal también estará disponible mediante los principales operadores de televisión del país.

  • Dial 1 de Movistar Plus+
  • Dial 1 de Orange TV
  • Dial 1 de Vodafone TV
  • Dial 1 de Mundo R
  • Dial 1 de Telecable
  • Dial 1 de Racctel+
  • Dial 1 de Videosur
  • Diales 1 y 81 de Euskaltel
  • Dial 111 de Galicia R
  • Dial 111 de SomTV (Andorra)

Además de la emisión en abierto de RTVE, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+ y DAZN, plataformas que también cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en España.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España vs. Uruguay por el Mundial 2026 en streaming?

RTVE Play permitirá seguir el encuentro entre España y Uruguay completamente online desde cualquier lugar de España con conexión a internet. La plataforma oficial de RTVE ofrecerá la señal en directo tanto en dispositivos móviles como en televisores inteligentes y ordenadores.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

  • Aplicación RTVE Play para Android
  • Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad
  • Acceso desde navegador web
  • Compatible con Smart TV
  • Compatible con Chromecast
  • Compatible con Android TV
  • Compatible con Apple TV
  • Compatible con tablets
  • Compatible con ordenadores

Asimismo, el compromiso también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España, servicios que permitirán seguir la cobertura en directo desde múltiples dispositivos.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España - Uruguay por el Mundial 2026

DetalleInformación
⚽ PartidoEspaña vs. Uruguay
🏆 CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (Grupo H)
📅 FechaViernes 26 de junio de 2026 (sábado 27 en España)
🕑 Hora02:00 horas (España peninsular)
🏟️ EstadioEstadio Akron
📍 CiudadGuadalajara, Jalisco (México)
📺 TVLa 1 HD, Movistar Plus+ y DAZN
📱 StreamingRTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

España encara la última jornada de la fase de grupos con la posibilidad de cerrar su clasificación como líder del Grupo H, mientras que Uruguay se juega gran parte de sus opciones de continuar en el torneo. Los aficionados españoles podrán seguir todas las incidencias del encuentro EN DIRECTO y GRATIS mediante La 1 HD y RTVE Play, además de las alternativas disponibles por televisión de pago y streaming.

DIRECTV, ESPN, RTVE PLAY, DAZN MUNDIAL, LA-1 y CANAL-5 EN VIVO - ver partido Uruguay vs. España por TV y Online | VIDEO
Uruguay y España se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 26 de junio por la Jornada 3 del Grupo H desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ANTEL, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE URUGUAY EN X DE @Uruguay)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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