Cristiano Ronaldo vuelve a escena en una de las noches más interesantes del Grupo K del Mundial FIFA 2026. Portugal y Colombia se enfrentan este domingo 28 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens con el objetivo de cerrar la fase de grupos en una posición favorable antes de los cruces de eliminación directa. El encuentro comenzará a las 01:30 horas de la madrugada en España (hora peninsular) y reunirá a dos selecciones que han dejado buenas sensaciones en sus primeras presentaciones.

La selección portuguesa llega después de exhibir toda su pegada en la goleada sobre Uzbekistán, mientras que Colombia ha construido su camino apoyada en la velocidad y el desequilibrio de Luis Díaz. Sobre el césped de Miami habrá mucho más que tres puntos en juego: también estará en disputa el liderato del grupo y la posibilidad de encarar los dieciseisavos de final con un cuadro más favorable.

Si deseas seguir el partido Portugal vs. Colombia EN DIRECTO desde tu móvil, Smart TV, ordenador o tablet, La 1 HD y RTVE Play serán las principales opciones gratuitas en España. Además, el encuentro también podrá verse mediante Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España.

TL;DR del Portugal vs. Colombia por el Mundial 2026

⚽ Partido : Portugal vs. Colombia

: Portugal vs. Colombia 🏆 Torneo : Copa Mundial FIFA 2026

: Copa Mundial FIFA 2026 📅 Fecha : Sábado 27 de junio de 2026

: Sábado 27 de junio de 2026 🕑 Hora en España : 01:30 horas (peninsular)

: 01:30 horas (peninsular) 📺 TV : La 1 HD, Movistar Plus+ y DAZN

: La 1 HD, Movistar Plus+ y DAZN 📱 Streaming : RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España 🏟️ Estadio : Hard Rock Stadium

: Hard Rock Stadium 📍 Ciudad : Miami Gardens, Florida (Estados Unidos)

: Miami Gardens, Florida (Estados Unidos) ⭐ Cristiano Ronaldo lidera a Portugal

🌍 Colombia busca cerrar la fase de grupos en lo más alto

¿Dónde ver TVE La 1 EN DIRECTO, Portugal vs. Colombia por el Mundial 2026?

La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre Portugal y Colombia correspondiente a la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026. La señal también estará disponible mediante los principales operadores de televisión del país.

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Además de la cobertura de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro a través de Movistar Plus+ y DAZN, plataformas que cuentan con derechos de transmisión del Mundial 2026 en territorio español.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Portugal vs. Colombia por el Mundial 2026?

RTVE Play permitirá seguir el encuentro completamente online desde cualquier punto de España con acceso a internet. La plataforma oficial de RTVE ofrecerá la señal en directo en múltiples dispositivos para no perder detalle de la actuación de Cristiano Ronaldo y Luis Díaz.

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Asimismo, el compromiso también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España, alternativas que ofrecen cobertura en directo del torneo.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Portugal - Colombia por el Mundial 2026

Detalle Información ⚽ Partido Portugal vs. Colombia 🏆 Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo K) 📅 Fecha Sábado 27 de junio de 2026 🕑 Hora 01:30 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio Hard Rock Stadium 📍 Ciudad Miami Gardens, Florida (Estados Unidos) 📺 TV La 1 HD, Movistar Plus+ y DAZN 📱 Streaming RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

Portugal y Colombia llegan a la última jornada con argumentos suficientes para aspirar al primer puesto del Grupo K. De un lado aparece la experiencia de Cristiano Ronaldo; del otro, una generación colombiana que ha demostrado personalidad durante el torneo. Para los aficionados españoles, la cita podrá seguirse EN DIRECTO y GRATIS a través de La 1 HD y RTVE Play, además de las diferentes plataformas de televisión y streaming disponibles en el país.