La clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026 se pone en juego para España en una noche decisiva en Guadalajara. La selección de Luis de la Fuente enfrenta este viernes 26 de junio a Uruguay por la última jornada del Grupo H, con la posibilidad de asegurar el liderato de la zona y llegar con confianza a la fase eliminatoria. El encuentro se disputará en el Estadio Akron desde las 02:00 horas del sábado 27 de junio en España (hora peninsular).

Después de golear 4-0 a Arabia Saudita en la fecha anterior, La Roja depende de sí misma para terminar como primera del grupo. Del otro lado estará una selección uruguaya necesitada de puntos tras empatar sus dos primeros compromisos, por lo que el choque promete intensidad de principio a fin.

Si deseas seguir el partido España vs. Uruguay EN DIRECTO desde tu teléfono móvil, Smart TV, ordenador o tableta, La 1 HD y RTVE Play serán las principales opciones gratuitas para verlo en territorio español. Además, los aficionados también podrán acceder a la transmisión mediante Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España.

TL;DR del España vs. Uruguay por el Mundial 2026

⚽ Partido: España vs. Uruguay

España vs. Uruguay 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

Copa Mundial FIFA 2026 📅 Fecha: Viernes 26 de junio de 2026 (sábado 27 en España)

Viernes 26 de junio de 2026 (sábado 27 en España) 🕑 Hora en España: 02:00 horas (peninsular)

02:00 horas (peninsular) 📺 TV: La 1 HD, Movistar Plus+ y DAZN

La 1 HD, Movistar Plus+ y DAZN 📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España 🏟️ Estadio: Estadio Akron

Estadio Akron 📍 Ciudad: Guadalajara, Jalisco (México)

Guadalajara, Jalisco (México) ⭐ España busca asegurar el liderato del Grupo H

🌍 Uruguay necesita sumar para clasificar a los dieciseisavos de final

¿Dónde ver La 1 HD EN DIRECTO, España vs. Uruguay por el Mundial 2026?

La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre España y Uruguay correspondiente a la tercera jornada del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026. La señal también estará disponible mediante los principales operadores de televisión del país.

Dial 1 de Movistar Plus+

Dial 1 de Orange TV

Dial 1 de Vodafone TV

Dial 1 de Mundo R

Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

Dial 1 de Videosur

Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

Dial 111 de SomTV (Andorra)

Además de la emisión en abierto de RTVE, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+ y DAZN, plataformas que también cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en España.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España vs. Uruguay por el Mundial 2026 en streaming?

RTVE Play permitirá seguir el encuentro entre España y Uruguay completamente online desde cualquier lugar de España con conexión a internet. La plataforma oficial de RTVE ofrecerá la señal en directo tanto en dispositivos móviles como en televisores inteligentes y ordenadores.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

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Acceso desde navegador web

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Asimismo, el compromiso también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España, servicios que permitirán seguir la cobertura en directo desde múltiples dispositivos.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España - Uruguay por el Mundial 2026

Detalle Información ⚽ Partido España vs. Uruguay 🏆 Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo H) 📅 Fecha Viernes 26 de junio de 2026 (sábado 27 en España) 🕑 Hora 02:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio Estadio Akron 📍 Ciudad Guadalajara, Jalisco (México) 📺 TV La 1 HD, Movistar Plus+ y DAZN 📱 Streaming RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

España encara la última jornada de la fase de grupos con la posibilidad de cerrar su clasificación como líder del Grupo H, mientras que Uruguay se juega gran parte de sus opciones de continuar en el torneo. Los aficionados españoles podrán seguir todas las incidencias del encuentro EN DIRECTO y GRATIS mediante La 1 HD y RTVE Play, además de las alternativas disponibles por televisión de pago y streaming.