A pesar de que algunos están lejos de su mejor momento, Panamá apeló a su contingente de veteranos para integrar la lista preliminar de la selección que disputará su primer Mundial en Rusia 2018 , entre ellos destaca la presencia de Luis Tejada y Alberto Quintero .

El técnico Hernán Darío Gómez también incluyó al capitán Román Torres, defensor que marcó el gol de la victoria sobre Costa Rica en la última fecha de la eliminatoria que aseguró el viaje de los panameños a Rusia, al arquero Jaime Penedo y al ariete histórico Blas Peréz.

Algunas voces en Panamá se atreven a plantear que varios de esos jugadores deberían ceder su lugar a futbolistas más jóvenes que puedan afrontar mejor un torneo de alta exigencia física. Pero el 'Bolillo' Gómez ha salido a la defensa de los llamados 'viejitos'.



''Hay jugadores que se ganaron esto por su historia, por su trabajo, por lo que hicieron en esta eliminatoria, por lo que lucharon, por lo que han enseñado. Me han ayudado muchísimo'' , dijo el entrenador colombiano en una reciente entrevista con The Associated Press.



Además de Pérez y Tejada , igualados en la tabla de máximos artilleros de Panamá con 43 goles, Gómez también llamó a Ismael Díaz, un delantero de 21 años que genera grandes ilusiones. Habrá que ver, sin embargo, si el atacante estará totalmente recuperado de una cirugía a la que se sometió en España por lesión.



Gómez volvió a prescindir entre los arqueros a Luis Mejía, pese a que muchos consideran que debía llevarlo a Rusia 2018 entre los suplentes de Penedo. Panamá se medirá contra Bélgica, Inglaterra y Túnez en el Grupo G del Mundial.

Lista preliminar de 35 jugadores:

Arqueros: Jaime Penedo (Dinamo Bucarest), José Calderón (Chorrillo) y Alex Rodríguez (San Francisco).



Defensores: Azmahar Ariano (Patriotas), Felipe Baloy (Municipal), Harold Cummings (San José Earthquakes), Eric Davis (Dunajska Streda), Fidel Escobar (New York Red Bulls), Adolfo Machado (Houston Dynamo), Michael Murillo (New York Red Bulls), Luis Ovalle (Olimpia), Francisco Palacios (San Francisco), Richard Peralta (Alianza) y Román Torres (Seattle Sounders).



Centrocampistas : Ricardo Ávila (KAA Gent), Edgar Bárcenas (Cafetaleros), Ricardo Buitrago (Municipal), Miguel Camargo (Universidad San Martín de Porres), Adalberto Carrasquilla (Tauro), Armando Cooper (Universidad de Chile), Aníbal Godoy (San José Earthquakes), Gabriel Gómez (Bucaramanga), José González (Unión Comercio), Cristian Martínez (Columbus Crew), Valentín Pimentel (Plaza Amador), Alberto Quintero (Universitario de Lima) y José Luis Rodríguez (KAA Gent).



Delanteros : Abdiel Arroyo (Alajuelense), Rolando Blackburn (Chorrillo), Ismael Díaz (Fabril), José Fajardo (CAI), Roberto Nurse (Mineros Zacatecas), Blas Pérez (Municipal), Luis Tejada (Sports Boys) y Gabriel Torres (Huachipato).