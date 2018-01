Faltan un poco más de cuatro meses para el Mundial de Rusia 2018 y las lesiones comienzan a preocupar a los entrenadores de cara a la cita mundialista. Primero fue Leroy Sané y ahora es el volante Juan Guillermo Cuadrado. Un dolor de cabeza para Pekerman, puesto que una pubalgia es una de las lesiones más duras para un futbolista. Es muy engañosa.



El extremo de la Juventus se sometió a una cirugía en la ingle y estará fuera de las canchas entre unas cuatro semanas a seis semanas, informó el martes el club de la Serie A del fútbol italiano. Claro, Cuadrado puede volver a entrenar el marzo, aunque no se sabe a ciencia cierta la recuperación para llegar a pleno para la Copa del Mundo.



El colombiano de 29 años, que ha disputado 62 partidos con la Selección Colombia , no juega desde fines de diciembre después de hacer 16 apariciones en la Serie A esta temporada, en las que ha anotado tres goles. La última vez que el jugador de 29 años pisó el césped fue el pasado 23 de diciembre, cuando jugó 77 minutos en el triunfo de la Juventus ante la Roma. Tras ese encuentro, sus problemas en los aductores se transformaron en un calvario.



El técnico José Néstor Pékerman no podrá contar con Cuadrado para los amistosos que Colombia disputará en Europa en marzo: Francia (23 de marzo, en Saint Denis) y Australia (27 de marzo, en Londres) serán los rivales que le servirán como preparación para el Mundial.



De acuerdo al 'El Tiempo', la intervención se hará en el Munich Hernia Centre y estará en manos de Ulrike Muschaweck, una doctora alemana que lleva más de dos décadas trabajando con deportistas. Estrellas como Xabi Alonso, Mario Balotelli, Ander Herrera o Michael Owen se han curado con éxito tras pasar por sus manos.



La Juventus, actual campeón de la Serie A y segundo en la tabla esta temporada a un punto del líder Napoli, visitará al Atalanta el martes por el partido de ida de las semifinales de la Copa Italia.