Sergio Ramos , quien se viene preparando par disputar el Mundial Rusia 2018 con España , se encuentra en el ojo de la tormenta desde el pasado 26 de mayo, cuando luego de un duro choque obligó al egipcio Mo Salah a abandonar el campo en plena final de la Champions League.

Desde aquella polémica entrada sobre la estrella del Liverpool, Sergio Ramos ha recibido una ola de críticas por varias importantes personalidades del fútbol. Pero esta vez el zaguero español fue defendido por el alemnán Toni Kroos .

"Estoy convencido de que no tuvo intención de lesionarlo. Ni siquiera pitaron una falta, algo que podría haberse hecho. Ramos no es agresivo", dijo Toni Kroos en una entrevista con Augsburger Allgemeine, mientras se prepara para Rusia 2018 .

"La experiencia del pasado ha demostrado una y otra vez que no lo es (agresivo). Me alegro de que sea nuestro capitán y no he visto nada antideportivo", agregó Toni Kroos sobre su compañero en el Real Madrid.

España arrancará su participación en Rusia 2018 el próximo viernes 15 de junio en un duro encuentro ante Portugal por el grupo B. Mientras que Alemania hará lo propio con México el domingo 17, por la primera fecha del grupo F.