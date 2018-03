Argentina se prepara en Manchester para enfrentar los amistosos por la fecha FIFA, primero a Italia y luego España. Los dirigidos por Sampaoli se encuentran de buen ánimo y así lo demostró Sergio Agüero en conversación con TyC Sports.

El delantero del Manchester City, contó cómo fue el ingreso de Lautaro Martínez al equipo. El delantero de Racing vive su primera convocatoria y espera no desentonar para seguir siendo tomado en cuenta por el 'Hombrecito'.

“Mi hermano Gastón jugaba con él y me contaba: 'Hay un tal Lautaro que no sabés lo que juega’”, explicó el 'Kun'. Después mandó a un amigo a verlo: “ 'La rompe, me dijo' ”.

“Que cagada que juegue en Racing…”, bromeó Agüero y deseó: “Ojalá que sea un buen comienzo para él en la Selección, es joven, tiene futuro… Y también se va a dar cuenta que no es fácil estar acá”.



Una broma con los platos sucios luego del almuerzo demostró que Lautaro ha sido recibido con los brazos abiertos por el grupo y espera tener minutos para demostrar de lo que es capaz con Argentina.