La selección de Bolivia, sólida en su localía en El Alto, alcanzó un cupo al nuevo repechaje mundialista que, a diferencia de otras ediciones, tendrá algunas llaves y no solo una duelo de ida y vuelta. El rival para el seleccionado verde es Surinám, una de las revelaciones de Concacaf.

Para este encuentro, programado en la ciudad de Monterrey, México, que se jugará el próximo 26 de marzo, tendrá nueva indumentaria. En las últimas horas se difundió una imagen con la camiseta oficial que vestirán en este trascendental encuentro.

Con el portero de Alianza Lima en la portada, Guillermo Viscarra, Bolivia comparte con el mundo una camiseta que puede ser histórica, aunque la tarea es más que complicada, sin el aliado de la altura, como sí sucedió en las Eliminatorias.

La reconocida marca deportiva Marathon es la encargada de vestir a los dirigidos por Óscar Villlegas. Los interesados en adquirir uno de estos ejemplares, pueden ingresar al siguiente LINK.

La marca deportiva Marathon es la encargada de vestir a la selección de Bolivia.

El precio es de 449 bolivianos, lo que equivale a 220 soles peruanos o al tipo de cambio con la moneda estadounidense a 65. En la página de la mencionada empresa también se puede comprar la camiseta alterna de color blanco, al mismo precio.

Cabe precisar que el ganador del Bolivia vs. Surinám se enfrentará a Irak. El que resulte vencedor de este siguiente partido sí tendrá un lugar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Este cupo es para el Grupo I que integra la vigente subcampeona del mundo Francia, Senegal de Sadio Mané y la que puede ser la sorpresa de la competición, Noruega de Erling Halland.

El próximo Mundial inicia el próximo jueves 11 de junio y se cierra con la gran final que se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium.

TE PUEDE INTERESAR