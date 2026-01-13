En las últimas horas, las recientes declaraciones de Renato Tapia en una entrevista con el programa Doble Punta han generado más de una reacción y esto ha abierto las especulaciones sobre un posible cortocircuito entre excompañeros que compartieron vestuarios en la Selección Peruana. Y es que ante lo dicho por el volante de 30 años, Christian Cueva no se quedó callado y salió al frente. No solo eso, pues el ‘Cabezón’ utilizó sus redes sociales para lanzar una nueva respuesta.

Todo comenzó cuando, al referirse a la postura que toman algunos seleccionados sobre los problemas que hay en la interna de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Tapia utilizó el término “hipocresía”. Esto no le gustó para nada a ‘Aladino’, quien horas después fue consultado al respecto en una entrevista en Ovación.

“En el grupo de jugadores también hay hipocresía. Dicen una cosa y sienten otra. Eso seguro, pero ya queda en uno mismo. Seguro esto que digo saldrá en todos los periódicos, pero yo creo que tus acciones denotan lo que uno dice o no dice”, fue lo que dijo el futbolista del Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

Así pues, cuando fue el turno de Christian Cueva, reciente fichaje de Juan Pablo II College para afrontar la Liga 1 2026, este no tuvo filtros y argumentó que no fue el momento adecuado para que Renato Tapia dé este tipo de declaraciones. Si bien no lo consideró una mala persona, sostuvo que sus afirmaciones dieron a entender cosas que no comparte.

“Siento que Renato no está haciendo las cosas que como creo yo lo puede hacer. No siento que sea mala persona, pero debió hacerlo de la manera más correcta, que en el momento que estuvo, decir lo que él piensa, lo que él siente. Hoy por hoy, dar a entender muchas cosas, ya no va para mí, hoy que tenemos que apoyar más a nuestra selección”, apuntó el exjugador de Emelec.

Aunque Tapia no tuvo una oportunidad de réplica a través de una nueva entrevista, usó su cuenta de X para dejar un mensaje con varias interpretaciones entre líneas: “Dime dónde trabajas y te diré quién eres”, puso el futbolista que antes de llegar a Al Wasl tuvo un paso por el Leganés de LaLiga.

Esto no fue lo único que dijo Renato Tapia en la charla con Doble Punta. Cuando fue consultado sobre el mal manejo que hay en la FPF por las decisiones que se han tomado en los últimos años en la Selección Peruana, además de la pésima organización de la Liga 1, el mediocampista fue muy tajante.

“Me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la Federación. Nosotros damos la cara y no somos trabajadores de la FPF. No voy a soportar que se manipule mi nombre por intereses personales”, opinó, considerando que muchas veces las críticas a la FPF terminan salpicándoles a los futbolistas de la ‘Bicolor’.

“Mucha gente en la FPF me ha llamado porque está insegura con su trabajo, dicen que no la pasan bien. Me molesta que se trate de manchar a un jugador o una persona por un interés personal. Eso ha estado pasando. Hay muchas cosas que me tienen cansado y frustrado”, agregó.

En otro momento de su intervención, Renato Tapia afirmó que, ante tanto ruido, los jugadores han meditado sobre la posibilidad de retirarse de la ‘Blanquirroja’ a modo de protesta, con la intención de que exista un cambio radical. No obstante, también es consciente que desde afuera no podrán hacer mucho.

“Hemos llegado a un punto en el que, para nosotros, la única manera de protestar es retirándonos de la selección. Es la única manera de que pueda haber un cambio. Incluso si te vas, es muy difícil hacer el cambio desde afuera. Nadie quiere asumir responsabilidades, ni los jugadores lo han hecho”, comentó.

