En el cierre del Torneo Clausura 2025, Melgar igualó 2-2 ante Alianza Lima en Matute y Juan Reynoso explotó al final de dicho compromiso por no estar de acuerdo con el arbitraje de Pablo López. El ‘Dominó’ ganaba hasta los 90+7′, cuando Renzo Garcés puso el empate definitivo y así el cuadro arequipeño quedó fuera de la pelea por los play-offs. “Hoy faltó justicia en las decisiones arbitrales. El penal no fue y hubo varias situaciones que nos perjudicaron”, declaró el ‘Cabezón’ tras el pitazo final. Más de dos meses después, Ricardo Bettocchi se manifestó y dejó unas sorpresivas declaraciones.

El administrador de Melgar señaló que “el día que jugamos con Alianza nos dijeron que el partido no se iba a realizar de manera completa y absolutamente justa. Tanto así que yo tengo un mensaje a CONAR diciéndole eso, y al final el partido se vio tal cual”. De hecho, en dicho partido Melgar abrió la cuenta a través de Bernardo Cuesta, luego Paolo Guerrero igualó por la vía desde los doce pasos; Matías Lazo volvió a adelantar al ‘Dominó’ y Renzo Garcés, en el minuto final, estableció el 2-2.

“Yo tengo que cuidarme de las cosas que te digo, las evidencias después del partido fueron obvias. Nadie de CONAR me dijo eso, fue dos horas antes del partido. Se dijo en la charla previa que tengamos cuidado. Esto es muy común en el fútbol. Y se ve jugada tras jugada en el partido que la actuación de la terna arbitral no fue la más correcta. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Mira la actuación de Augusto Menéndez en el partido Cienciano vs. Melgar de este torneo. Fue al VAR y no quiso ver un penal obvio”, agregó la cabeza del ‘Dominó’.

En otra parte de la entrevista, Ricardo Bettocchi habló del dinero que se les debe por derechos de televisión y señaló que si estuvieran alineados con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) la historia sería distinta. “Conversé con Fernando (Cabada) el viernes sobre ese tema. Si bien es cierto ha habido un acuerdo en el Comité de Dirección para reducir el retraso de los pagos a 30 días, eso para nosotros es diferente a ponerse al día porque una cosa es pagar al día y otra con 30 días de retraso”, señaló en Full Deporte.

El administrador de Melgar se mostró en desacuerdo por permitir que 1190 Sports pague con 60 días de retraso y otros 60 días posteriores para regularizar este retraso. Según Bettochi, la fecha de pago según contrato son los 20 de cada mes, y el propio Fernando Cabada le aseguró que el acuerdo que tenían es tener un retraso de 30 días. “Hay que decirle al vocero de 1190 que no está todo perfecto y esto no es Disney como declaró el otro día”, agregó.

Además, explicó que el documento del Comité de Dirección que tiene este acuerdo de reducir el tiempo a 30 días ha sido entregado a la Federación para que se vea en directorio, y que de momento no se puso en agenda. “Ojalá la Federación entienda lo importante que es para los clubes que les paguen al día”, comentó el administrador de Melgar, quien también opinó sobre el comunicado que publicó la FPF hace unos días.

“Los comunicados son alejados de la realidad, la posición de la Federación es como si estuviésemos en una situación perfecta, hablan de medias verdades, de incrementos de 20% cuando la Federación sabía que nosotros teníamos un ofrecimiento de incremento del 70%, las medias verdades terminan cayéndose rápidamente”, argumentó.

Por otro lado, también dio su posición sobre el aumento de los cupos de extranjeros a 7 en simultáneo para la Liga 1 2026. “Dentro de las cosas que no estábamos de acuerdo y muchos clubes no estaban de acuerdo, era que se mantengan los 6 extranjeros pero que los clubes que no tengan nacionalizados podían tener un séptimo extranjero. En ese momento varios de los abogados de los clubes indicaron varios de los riesgos que había al discriminar al nacionalizado. La mayoría no estaba de acuerdo a correr ese riesgo y ahí se abrió la discusión de subir a 7 o quedarse en 6. Nosotros y otros votamos para quedarnos en 6 pero la mayoría votó para subir a 7”, señaló.

Finalmente, reveló si se sienten perjudicados por ser la oposición. “Nosotros creemos que si la posición del club fuese otra, la FPF hubiera hecho cualquier cosa para hacer que nos paguen pero pensar diferente a la Federación es estar sentenciado, no solo por los arbitrajes. Somos el único club que no recibió los 500 mil dólares de infraestructura, tenemos un Centro de Alto Rendimiento hecho 100% con fondos del club pero todos los otros clubes han recibido 500 mil dólares y la gran mayoría no ha hecho nada. Si hubiésemos votado siempre a favor, la posición sería distinta pero las convicciones no las vamos a cambiar”, reiteró.

