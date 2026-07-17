La selección de España continúa con su preparación para la gran final del Mundial 2026 frente a Argentina. Sin embargo, la práctica de este martes dejó una señal de alerta para Luis de la Fuente, ya que Lamine Yamal y Pedro Porro no entrenaron al mismo ritmo que el resto del plantel y realizaron trabajos específicos al margen del grupo, encendiendo las dudas sobre su estado físico de cara al decisivo encuentro.

Ambos futbolistas siguieron un plan de trabajo diferenciado como medida de precaución debido a algunas molestias físicas acumuladas tras el exigente duelo frente a Francia en las semifinales. El cuerpo técnico prefirió reducir sus cargas para evitar cualquier riesgo antes del partido decisivo.

Pese a la preocupación inicial, desde la concentración española mantienen el optimismo. La intención es que tanto Lamine como Porro puedan reincorporarse con normalidad en los próximos entrenamientos y lleguen en condiciones para disputar la final.

Lamine Yamal fue visto con un vendaje en el muslo izquierdo durante la sesión de entrenamiento, lo que generó preocupación en la previa de la final. Sin embargo, tras la semifinal frente a Francia, el técnico Luis de la Fuente aseguró que el joven atacante no presenta ninguna lesión, mientras que Pedro Porro únicamente sufrió una sobrecarga muscular producto del desgaste del encuentro.

🌟🇪🇸 Un entrenamiento sin Lamine Yamal ni Pedro Porro, pero sin dramatizar ya que es solo cansancio y han hecho una sesión de recuperación, sin duda será titular este domingo



🗣 Podemos verle hablando con Luis de la Fuente y observando el entrenamiento de sus compañeros desde la… pic.twitter.com/mD14N4Mdd5 — Diario SPORT (@sport) July 16, 2026

Si bien Lamine no tuvo el torneo arrollador que muchos esperaban, fue determinante en las semifinales al provocar la falta que terminó siendo cobrada desde los 12 pasos, acción que permitió a España adelantarse 1-0 en el marcador. De cara a la final ante Argentina, el extremo volverá a ser una de las principales armas ofensivas de la ‘Roja’.

Lamine Yamal y Pedro Porro en el entrenamiento de España. (Foto: Getty Images)

Por su parte, Pedro Porro se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de Luis de la Fuente gracias a su constante recorrido por la banda derecha y su aporte tanto en defensa como en ataque, por lo que su presencia será fundamental en la búsqueda del título mundial.

El resto del plantel entrenó con absoluta normalidad y el cuerpo técnico aprovechó la jornada para comenzar a trabajar aspectos tácticos de cara al encuentro que definirá al campeón del mundo.

España disputará la final con la ilusión de conquistar su segunda Copa del Mundo y confía en recuperar a todos sus jugadores disponibles para afrontar el compromiso con su mejor alineación posible.

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