Luis de la Fuente no ocultó su emoción tras la clasificación de España a la final del Mundial 2026. Luego de vencer a Francia en una intensa semifinal, el seleccionador español elogió la entrega de sus futbolistas y aseguró que el grupo volvió a demostrar por qué es uno de los mejores del torneo.

El entrenador resaltó el carácter competitivo de la ‘Roja’ y explicó que el equipo supo sobreponerse a los momentos más complicados del encuentro. “Este equipo nunca deja de creer”, afirmó, convencido de que esa mentalidad ha sido una de las claves del éxito español durante la Copa del Mundo.

España derrotó a Francia por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

De la Fuente también destacó el compromiso de todo el plantel, señalando que cada jugador ha entendido su rol dentro del equipo. Para el técnico, la fortaleza colectiva ha sido determinante para superar a rivales de primer nivel y alcanzar la gran final.

Además, el estratega elogió la actitud de sus dirigidos durante todo el campeonato y recordó que España ha construido este presente gracias al trabajo realizado durante los últimos años. En ese sentido, afirmó que el grupo merece disfrutar este momento por el esfuerzo realizado.

"EL FUTBOLISTA ESPAÑOL ES EL MEJOR DEL MUNDO". Luis de la Fuente en la conferencia de prensa luego de la clasificación de España a la final del Mundial.



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El técnico español evitó hablar de favoritismos para la final y dejó claro que todavía queda el partido más importante del torneo. Aseguró que el equipo mantendrá la misma humildad y concentración con las que afrontó cada encuentro del Mundial.

Asimismo, reconoció el nivel mostrado por Francia y valoró la dificultad que representó enfrentar a un rival con futbolistas de talla mundial. Pese a ello, destacó que España supo imponer su estilo de juego en los momentos decisivos.

España vs. Francia. (Foto: Getty Images)

Con este triunfo, España disputará una nueva final mundialista y buscará conquistar su segundo título de la historia. De la Fuente tendrá la oportunidad de sumar otro logro importante al frente de una generación que ha despertado la ilusión de todo un país.

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