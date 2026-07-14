La selección de Francia está lista para comenzar un nuevo capítulo. Luego de más de una década al frente de los ‘Bleus’, Didier Deschamps dejará su cargo una vez finalice el Mundial 2026 y todo apunta a que Zinedine Zidane será el encargado de liderar la nueva etapa del combinado francés.

Aunque la Federación Francesa de Fútbol aún no ha realizado el anuncio oficial, la llegada de Zinedine Zidane está prácticamente cerrada. Incluso, ya se vienen definiendo aspectos relacionados con el cuerpo técnico que acompañará al exentrenador del Real Madrid.

La salida de Deschamps ya era un escenario previsto desde hace varios meses. El técnico, que asumió el cargo en 2012, decidió poner fin a su exitoso ciclo después del Mundial 2026, dejando un legado que incluye el título mundial de Rusia 2018, un subcampeonato en Qatar 2022 y una de las etapas más exitosas en la historia de la selección francesa.

Didier Deschamps es campeón del mundo como jugador y entrenador. (Foto: Getty Images)

Por su parte, Zidane lleva varios años esperando la oportunidad de dirigir al combinado nacional. Desde que dejó el Real Madrid en 2021, rechazó diferentes ofertas de clubes y selecciones, priorizando siempre la posibilidad de asumir el mando de Francia cuando Deschamps culminara su proceso.

La llegada de ‘Zizou’ ilusiona a toda Francia. Como entrenador conquistó tres Champions League consecutivas con el Real Madrid, además de dos títulos de LaLiga, dos Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes, consolidándose como uno de los técnicos más exitosos de la última década.

Zinedine Zidane. (Foto: Getty Images)

Además de su brillante trayectoria en los banquillos, Zidane es considerado uno de los mayores ídolos del fútbol francés. Fue la gran figura de la selección campeona del mundo en 1998 y de la Eurocopa 2000, dejando una huella imborrable con la camiseta de los ‘Bleus’.

Zinedine Zidane. (Foto: Getty Images)

El objetivo de la Federación es darle continuidad al proyecto deportivo con una figura de máximo prestigio internacional. La generación liderada por Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, William Saliba y Désiré Doué será la base del equipo que buscará conquistar la Eurocopa 2028 y llegar en plenitud al Mundial de 2030.

Salvo un giro inesperado, la espera está por terminar. Con Didier Deschamps listo para cerrar un ciclo histórico tras el Mundial 2026, todo indica que Zinedine Zidane será el próximo seleccionador de Francia, dando inicio a una de las etapas más esperadas por el fútbol francés.

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