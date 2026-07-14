Harry Kane decidió intervenir en medio de la polémica que sacudió a Inglaterra en plena Copa del Mundo 2026. El delantero y capitán de los ‘Three Lions’ habló sobre el cruce entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel tras la victoria ante Noruega por los cuartos de final del torneo y reconoció que la situación generó incomodidad dentro del entorno del equipo.

Todo comenzó después de la victoria inglesa sobre Noruega, cuando Tuchel cuestionó el rendimiento mostrado por el equipo pese a la clasificación a semifinales. Sus comentarios provocaron la reacción de Bellingham, quien respondió asegurando que el técnico “no sabe cómo es un Mundial”.

Consultado sobre el tema, Kane evitó profundizar en la disputa, aunque admitió que el episodio fue complicado para todos los involucrados. “Fue muy duro”, señaló el goleador inglés, dejando entrever que la controversia no pasó desapercibida dentro de la concentración británica.

El atacante del Bayern Múnich también destacó que este tipo de situaciones pueden ocurrir en torneos de máxima exigencia, donde la presión es constante y cada declaración adquiere una dimensión mucho mayor. En ese sentido, pidió mantener el foco en el objetivo principal: llegar a la final del Mundial.

Kane respaldó tanto a Bellingham como a Tuchel y remarcó que el grupo sigue unido pese al ruido generado en los últimos días. El delantero aseguró que las diferencias de opinión son normales en el fútbol y que lo más importante es la respuesta que el equipo pueda dar dentro del campo.

La selección inglesa atraviesa un gran momento deportivo tras eliminar a Noruega y meterse entre los cuatro mejores del torneo. Ahora, el conjunto dirigido por Tuchel tendrá una prueba de máxima dificultad cuando enfrente a Argentina en semifinales.

Por su parte, Bellingham continúa siendo una de las grandes figuras de Inglaterra en el Mundial 2026. El mediocampista del Real Madrid ha sido determinante en el recorrido de los ‘Three Lions’ y su protagonismo dentro y fuera de la cancha no deja de crecer.

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