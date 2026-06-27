La selección de Colombia afronta este sábado 27 de junio una prueba de fuego en la Copa Mundial de Fútbol 2026 cuando mida fuerzas contra Portugal por la tercera y última jornada del Grupo K. El compromiso se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos), desde las 18:30 horas de Colombia (7:30 p.m. ET y 4:30 p.m. PT en Estados Unidos), en un duelo por ver quién llega mejor parado a los dieciseisavos de final.

Como ha sido en lo que va del máximo torneo de selecciones de la FIFA, Los Cafeteros seguirán depositando buena parte de sus expectativas en el talento de Luis Díaz, uno de los futbolistas más determinantes del plantel, y en la experiencia de su capitán y referente James Rodríguez. Por el lado del rival, A Seleção tiene en Cristiano Ronaldo y una plantilla de jóvenes talentos su principal respuesta a cualquier embate que se le ha presentado en la actual justa mundialista.

¿Quieres seguir el partido Colombia vs. Portugal desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para Colombia estará disponible EN VIVO y GRATIS mediante Canal RCN y RCN Deportes, tanto por señal abierta como a través de los principales operadores de televisión del país. A continuación, te mostramos todas las opciones disponibles para seguir el duelo entre colombianos y portugueses.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Colombia vs. Portugal hoy por la Jornada 3 del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

Canal RCN ofrecerá la transmisión del partido entre Colombia y Portugal para todo el territorio colombiano, incluyendo la previa, el relato en directo y el análisis posterior al encuentro.

Además de la señal abierta nacional, los usuarios podrán acceder al canal mediante los principales servicios de televisión por suscripción.

TV abierta

Canal 15 de señal abierta

Movistar TV

Canal 160 de Movistar TV

Claro TV

Canal 3 de Bucaramanga

Canal 4 de Bogotá

Canal 5 de Cali

Canal 9 de Barranquilla

Canal 9 de Medellín

Canal 31 de Cartagena

Canal 478 (Global)

Tigo Star

Canal 4 de Bogotá (Análogo)

Canal 4 de Bogotá (Digital)

Canal 4 de Villavicencio

Canal 9 de Cali

Canal 12 de Bucaramanga

Canal 30 de Manizales

Canal 31 de Cartagena

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?

Los aficionados colombianos también podrán seguir la programación de Canal RCN y RCN Deportes a través de internet.

Para acceder a la transmisión solo debes ingresar al portal oficial de RCN Televisión desde cualquier dispositivo compatible:

Teléfono móvil Android o iPhone

Tablet

Computadora o laptop

Smart TV con navegador compatible

La plataforma permite seguir la señal en vivo y acceder a contenido adicional relacionado con la participación de Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Cobertura oficial de Canal RCN EN VIVO GRATIS para mirar el partido Colombia vs. Portugal hoy por la Jornada 3 del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver Canal RCN desde Estados Unidos y otros países?

Si te encuentras fuera de Colombia y deseas acceder a la señal online de Canal RCN, necesitarás utilizar una VPN confiable con servidores ubicados en territorio colombiano.

Paso a paso

Contrata una VPN segura y reconocida. Instala la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia. Ingresa al sitio web oficial de Canal RCN. Accede a la transmisión en vivo del partido.

Esta opción permite visualizar la programación disponible para usuarios dentro del territorio colombiano, siempre sujeta a los derechos de transmisión correspondientes.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Colombia vs. Portugal hoy por la Jornada 3 del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Colombia vs. Portugal: horario y dónde ver EN VIVO en Colombia

Partido Colombia vs. República Democrática del Congo Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo K Fecha Sábado, 27 de junio de 2026 Hora Colombia 6:30 p.m. Hora Estados Unidos 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT Hora México 5:30 p.m. Canal Canal RCN Streaming RCN Televisión EN VIVO Estadio Hard Rock Stadium Ciudad Miami, Florida, Estados Unidos Instancia Jornada 3 del Grupo K

Colombia y Portugal se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo K desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)