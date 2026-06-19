De la mano de Vinícius Júnior, Raphinha y Rodrygo, además del regreso progresivo de Neymar Jr. a los entrenamientos tras superar una lesión muscular, Brasil buscará reencontrarse con su mejor versión y dar un paso importante hacia los dieciseisavos de final cuando enfrente a Haití. El encuentro se disputará este viernes 19 de junio, a partir de las 18:30 horas del Tiempo del Centro de México (8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT), en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania, por la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en los Estados Unidos estará a cargo de Telemundo Deportes EN VIVO en señal abierta y del streaming de Peacock TV, además de la cobertura complementaria de FOX para el público angloparlante.

Brasil llega a este compromiso con la necesidad de mejorar la imagen mostrada en el empate frente a Marruecos durante la primera fecha, mientras que Haití intentará sorprender nuevamente después de competir de igual a igual ante Escocia en su debut mundialista. La selección dirigida por Carlo Ancelotti aparece como favorita, aunque los caribeños confían en figuras como Duckens Nazon, Ricardo Adé y Wilson Isidor para dar uno de los golpes más importantes de la fase de grupos.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Brasil vs. Haití por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo Deportes EN VIVO, Brasil vs. Haití por Peacock TV y la cobertura completa del Mundial 2026 en Estados Unidos mediante su aplicación oficial y diferentes plataformas OTT. Estas son las principales alternativas para seguir el encuentro desde cualquier dispositivo.

App Telemundo (iOS y Android): permite ver televisión en vivo las 24 horas iniciando sesión con tu proveedor de TV. También ofrece contenido bajo demanda y compatibilidad con Chromecast.

permite ver televisión en vivo las 24 horas iniciando sesión con tu proveedor de TV. También ofrece contenido bajo demanda y compatibilidad con Chromecast. Peacock TV: transmite el partido Brasil vs. Haití EN VIVO ONLINE en español para los usuarios ubicados en Estados Unidos.

transmite el partido en español para los usuarios ubicados en Estados Unidos. Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados seleccionados y permite seguir el Mundial 2026 desde múltiples dispositivos.

integra la señal de Telemundo en mercados seleccionados y permite seguir el Mundial 2026 desde múltiples dispositivos. YouTube TV: incluye estaciones locales de Telemundo en ciudades participantes y ofrece almacenamiento DVR en la nube.

incluye estaciones locales de Telemundo en ciudades participantes y ofrece almacenamiento DVR en la nube. Fubo: plataforma especializada en deportes con acceso a Telemundo y otros canales oficiales del Mundial FIFA 2026.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Brasil vs. Haití por TV abierta en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo Deportes EN VIVO para ver Brasil vs. Haití, aquí te dejamos algunos de los principales canales disponibles según tu ciudad y operador de televisión en Estados Unidos.

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canal 4 de Xfinity

Canales 5.3 y 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal local

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Filadelfia, Pensilvania

Canal 62 de señal local

Canal 24 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Antonio, Texas

Canal 60 de señal local

Canal 17 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Francisco, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Seattle, Washington

Canal 7.4 de señal local

Canal 326 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal local

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Washington D.C.

Canal 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver en vivo el Brasil vs. Haití por el Mundial 2026

Partido: Brasil vs. Haití

Brasil vs. Haití Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo C

Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo C Canal de TV en Estados Unidos: Telemundo Deportes EN VIVO y FOX

y FOX Streaming: Peacock TV , FOX One, Fubo, Hulu + Live TV y YouTube TV

, FOX One, Fubo, Hulu + Live TV y YouTube TV Horario en México: 18:30 horas (Tiempo del Centro)

18:30 horas (Tiempo del Centro) Horario en Estados Unidos: 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT

8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT Estadio: Lincoln Financial Field

Lincoln Financial Field Ciudad: Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos)

Brasil y Haití se enfrentan este viernes 19 de junio por la Jornada 2 del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026. Sigue la transmisión de Telemundo Deportes EN VIVO, Peacock TV EN DIRECTO, Brasil vs. Haití ONLINE y toda la cobertura del Mundial 2026 desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia. También podrás seguir el encuentro mediante FOX, FOX One, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Canal 5, TUDN, ViX, Telefe, Chilevisión, Caracol TV, RCN TV y América TV, según los derechos de transmisión disponibles en tu país o región.

Brasil y Haití se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 19 de junio por la Jornada 2 del Grupo C desde el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, Win Sports, ViX Premium, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Globo, SporTV, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports y FS1. (VIDEO DE CBF FUTEBOL EN X DE @CBF_Futebol)