Con figuras como Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal, la selección de España buscará conseguir su primera victoria en la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Arabia Saudita por la segunda jornada del Grupo H. El encuentro se disputará este domingo 21 de junio, a partir de las 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, en un compromiso que podría resultar decisivo para las aspiraciones de clasificación de ambos equipos.

¿Quieres ver el partido España vs. Arabia Saudita en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en los Estados Unidos estará a cargo de Telemundo Deportes EN VIVO en señal abierta y de las plataformas digitales de NBCUniversal, además de la cobertura complementaria de FOX Network para la audiencia angloparlante.

España llega a este compromiso después de empatar en su presentación mundialista y con la obligación de sumar tres puntos para fortalecer sus opciones de avanzar a los dieciseisavos de final. Arabia Saudita, por su parte, afronta una oportunidad histórica para dar la sorpresa frente a uno de los favoritos del Grupo H y mantenerse en la pelea por la clasificación. El ganador podría quedar en una posición privilegiada de cara a la última jornada de la fase de grupos.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo Deportes EN VIVO, España vs. Arabia Saudita, mediante Peacock TV y diferentes plataformas OTT que cuentan con acceso a la señal de Telemundo en Estados Unidos. Estas son las principales alternativas para seguir el encuentro desde cualquier dispositivo.

App Telemundo (iOS y Android)

Permite ver televisión en vivo las 24 horas iniciando sesión con un proveedor de TV autorizado. También ofrece contenido bajo demanda, repeticiones y compatibilidad con Chromecast.

Peacock TV

Transmitirá el partido España vs. Arabia Saudita EN VIVO ONLINE para los usuarios ubicados en Estados Unidos, además de programación especial relacionada con la Copa Mundial FIFA 2026.

Hulu + Live TV

Incluye estaciones locales de Telemundo en mercados seleccionados y permite seguir la cobertura del Mundial desde teléfonos móviles, Smart TV y computadoras.

YouTube TV

Integra la señal de Telemundo en diversas ciudades de Estados Unidos y ofrece almacenamiento DVR en la nube para grabar los partidos.

Fubo

Servicio especializado en deportes que incluye acceso a Telemundo, FOX Network, Universo y otros canales oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026.

FOX One

La plataforma oficial de FOX permitirá seguir la transmisión en inglés del encuentro para los aficionados que prefieran la cobertura angloparlante.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, España vs. Arabia Saudita por TV abierta en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo Deportes EN VIVO para ver España vs. Arabia Saudita, aquí te dejamos algunos de los principales canales disponibles según tu ciudad y operador de televisión en Estados Unidos.

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canal 4 de Xfinity

Canales 5.3 y 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal local

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal local

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Washington D.C.

Canal 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver en vivo el España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

Partido: España vs. Arabia Saudita

España vs. Arabia Saudita Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo H

Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo H Canal de TV en Estados Unidos: Telemundo Deportes EN VIVO, Universo y FOX Network

Telemundo Deportes EN VIVO, Universo y FOX Network Streaming: Peacock TV, FOX One, Fubo, Hulu + Live TV y YouTube TV

Peacock TV, FOX One, Fubo, Hulu + Live TV y YouTube TV Horario en Estados Unidos: 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT

12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT Fecha: Domingo 21 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026 Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Mercedes-Benz Stadium Ciudad: Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

España y Arabia Saudita protagonizan uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha del Grupo H. Mientras La Roja necesita una victoria para encaminar su clasificación a la fase eliminatoria, los saudíes intentarán sorprender a uno de los candidatos al título y mantener intactas sus aspiraciones en el torneo. Sigue la transmisión de Telemundo Deportes EN VIVO, Peacock TV EN DIRECTO, España vs. Arabia Saudita ONLINE y toda la cobertura del Mundial 2026 desde Atlanta. También podrás seguir el encuentro mediante FOX Network, FOX One, Universo, RTVE La 1 HD, RTVE Play, Movistar Plus+, DAZN Spain y otras plataformas con derechos oficiales de transmisión.

España y Arabia Saudita se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este domingo 21 de junio por la Jornada 2 del Grupo H desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)