La espera terminó. La Copa Mundial 2026 inicia oficialmente con una espectacular ceremonia de inauguración que tendrá como una de sus grandes protagonistas a Shakira, artista que volverá a estar vinculada al torneo más importante del fútbol. Millones de aficionados en Argentina y el resto del mundo estarán atentos a un evento que promete música, entretenimiento y la presentación oficial de la competencia.

Si te encuentras en Argentina y quieres seguir la ceremonia EN VIVO, existen opciones tanto por televisión abierta como por internet. TyC Sports y TV Pública se perfilan como dos de las principales alternativas para disfrutar de la inauguración del Mundial 2026, por lo que a continuación te contamos cómo ver la transmisión en vivo, desde qué dispositivos acceder y cuáles son los horarios según tu país.

Además de Shakira, la FIFA confirmó la presencia de artistas como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Cómo ver TyC Sports y TV Pública EN VIVO por TV y por Internet

Los aficionados argentinos podrán seguir la ceremonia de apertura del Mundial 2026 a través de TyC Sports y TV Pública, dos señales que habitualmente cuentan con cobertura de los eventos más importantes relacionados con la Selección Argentina y las grandes competiciones internacionales.

TyC Sports

TyC Sports está disponible mediante operadores de televisión por cable y satélite que incluyen la señal dentro de su programación deportiva.

Además, quienes cuenten con un servicio de TV paga compatible podrán acceder a la transmisión online mediante TyC Sports Play, plataforma oficial que permite ver la programación en vivo desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV.

TV Pública

TV Pública puede verse de manera gratuita a través de la televisión abierta en Argentina.

Asimismo, el canal ofrece transmisión online mediante su sitio web oficial y plataformas digitales, permitiendo seguir la programación en vivo desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Opciones para ver online

TyC Sports por TV paga.

TyC Sports Play.

TV Pública por señal abierta.

Sitio web oficial de TV Pública.

Aplicaciones compatibles con Smart TV y dispositivos móviles.

Navegadores web en computadoras, tablets y teléfonos.

Cómo ver TyC Sports y TV Pública desde el extranjero

La disponibilidad internacional puede variar según la región.

TyC Sports Play suele requerir una suscripción asociada a un operador de televisión argentino, por lo que el acceso desde el exterior dependerá de las condiciones de cada proveedor.

Por su parte, la señal online de TV Pública puede estar disponible en determinados países a través de su plataforma digital oficial, aunque algunos contenidos pueden estar sujetos a restricciones geográficas.

Los aficionados que residan fuera de Argentina también podrán consultar las plataformas oficiales de transmisión del Mundial 2026 disponibles en cada país.

Horarios de la inauguración del Mundial 2026 por país

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 se realizará antes del partido inaugural del torneo.

País Horario Argentina 20:00 Uruguay 20:00 Paraguay 19:00 Chile 19:00 Bolivia 19:00 Venezuela 19:00 Estados Unidos (Miami) 19:00 República Dominicana 19:00 Puerto Rico 19:00 Perú 18:00 Colombia 18:00 Ecuador 18:00 Panamá 18:00 México (CDMX) 17:00 Costa Rica 17:00 Guatemala 17:00 Honduras 17:00 El Salvador 17:00 Nicaragua 17:00 España 01:00 del día siguiente