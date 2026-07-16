La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, luego de perder 2-1 ante Argentina, abrió de inmediato el debate sobre el futuro de Thomas Tuchel al frente de los ‘Three Lions’. La derrota significó un nuevo golpe para una selección que volvió a quedarse a las puertas de una final mundialista, lo que provocó numerosas críticas desde la prensa británica por cómo el alemán gestionó la ventaja que había conseguido tras el gol de Anthony Gordon. Sin embargo, la postura de la Federación Inglesa (FA) parece estar lejos de cambiar pese al duro revés.

En las últimas horas, el reconocido periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano aseguró que la continuidad del entrenador alemán no está en discusión. De acuerdo con la información que difundió en sus redes sociales, la FA mantiene plena confianza en Tuchel y no tiene previsto rescindir su contrato tras la eliminación del Mundial. La dirigencia considera que el proyecto debe mantenerse y que una derrota no alterará el rumbo establecido.

La confianza de la Federación Inglesa responde a un plan a largo plazo. Tuchel asumió el cargo con el objetivo de construir un equipo competitivo de cara a la Eurocopa 2028, torneo que Inglaterra organizará junto con las otras naciones del Reino Unido. En ese sentido, los dirigentes consideran que el técnico aún cuenta con el respaldo suficiente para liderar una generación repleta de talento y con amplio margen de crecimiento.

La derrota frente a Argentina, sin embargo, dejó varias dudas desde el aspecto futbolístico. Inglaterra se puso en ventaja durante el primer tiempo, pero el conjunto sudamericano reaccionó en la segunda mitad y terminó remontando el marcador gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El planteamiento defensivo de Tuchel en el tramo final del encuentro fue uno de los puntos más cuestionados por la prensa inglesa.

Inglaterra no pudo con Argentina y quedó fuera de la final del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Tras el encuentro, el entrenador alemán asumió la responsabilidad por el resultado, aunque defendió las decisiones que tomó durante el partido. Tuchel explicó que los cambios tácticos buscaron proteger la ventaja y contener el juego ofensivo de Argentina, pero reconoció que el empate modificó por completo el desarrollo del compromiso y permitió que la ‘Albiceleste’ creciera anímicamente hasta quedarse con la victoria.

Las críticas no tardaron en aparecer en Inglaterra. Diversos medios británicos calificaron la eliminación como una nueva oportunidad desperdiciada por una de las selecciones con mayor potencial del torneo. Incluso, varios exjugadores cuestionaron la falta de ambición del equipo tras abrir el marcador, aunque desde la FA consideran que el análisis debe realizarse una vez concluya la participación en el Mundial.

Antes de cerrar su participación en la Copa del Mundo, Inglaterra todavía deberá disputar el partido por el tercer puesto frente a Francia. Ese compromiso servirá para cerrar el torneo con una victoria y, al mismo tiempo, permitirá a Tuchel comenzar a planificar el siguiente ciclo, que incluirá las Eliminatorias y la preparación para la Eurocopa 2028, principal objetivo del actual proceso.

Salvo un giro inesperado, todo apunta a que Thomas Tuchel continuará como seleccionador de Inglaterra. La información revelada por Fabrizio Romano y replicada por diversos medios europeos coincide en que la Federación Inglesa mantiene su respaldo al entrenador alemán, convencida de que la estabilidad del proyecto es el camino para que los ‘Three Lions’ puedan volver a competir por un gran título internacional en los próximos años.

Thomas Tuchel todavía cuenta con el respaldo de la Federación Inglesa. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Inglaterra vs. Francia?

El partido entre Inglaterra vs. Francia, válido por el tercer lugar del Mundial 2026, se disputará este sábado 18 de julio en el Estadio Miami. El cruce está programado para las 4:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿En qué canales ver Inglaterra vs. Francia?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports y ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de DIRECTV (DGO) y Disney Plus Premium, respectivamente. Asimismo, en Argentina se verá por TyC Sports, Telefe y TV Pública, mientras que en suelo peruano se mirará por América TV (Canal 4 o América tvGO).

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