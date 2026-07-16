Pese a que en los últimos la tensión se apoderó de la interna de Alianza Lima, sobre todo luego de los rumores que apuntaban a que Pablo Guede había renunciado a su cargo, en la interna del club están enfocados en el reinicio de la Liga 1 y hay mucho optimismo para comenzar el Torneo Clausura con el pie derecho. En ese sentido, después de que esta especulación fuera desmentida, el entrenador argentino se metió de lleno en la planificación del encuentro frente a Sport Huancayo.

Guede sabe que es el primer partido del segundo certamen de la temporada y no pueden fallar tan pronto, más si jugarán en el Estadio Alejandro Villanueva. Así pues, en los últimos entrenamientos viene definiendo la alineación que parará contra el ‘Rojo Matador’ y de momento parece tener algo claro: el dueño de la posición de centrodelantero.

Con Paolo Guerrero poniéndose al 100% físicamente y Luis Ramos partiendo desde atrás en la preferencia del comando técnico, Federico Girotti apunta a ser el inicialista de este domingo frente al conjunto huancaíno. Según la información revelada por el programa Modo Fútbol, el atacante que llegó proveniente de Talleres de Córdoba está en su mejor versión desde que llegó al fútbol peruano y es uno de los que mejor ha rendido en la pretemporada.

Federico Girotti se perfila como titular en Alianza Lima frente a Sport Huancayo. (Foto: Alianza Lima)

Si bien Paolo fue el elegido por Guede como la principal referencia de ataque durante el Torneo Apertura, para este nuevo certamen la situación podría cambiar con el correr de los partidos. Eso sí, en la interna del conjunto blanquiazul valoran muy bien la experiencia del ‘Depredador’ y son conscientes de que en cualquier momento puede aparecer para volver a adueñarse de la titularidad.

En las otras posiciones hay ciertas dudas que se irán despejando con el correr de los días que restan para el partido. Un detalle a tomar en cuenta es que Renzo Garcés, quien viene recuperándose de una lesión, no será tomado en cuenta por el comando técnico de Alianza Lima y respetarán su proceso de recuperación. En su lugar, Gianfranco Chávez parece tener todos los boletos ganados para sustituirlo.

Hay que recordar que Alianza Lima debutó en el Torneo Apertura ganándole por 2-1 a Sport Huancayo en condición de visitante, por lo que ahora buscarán que esto se repita en Matute. Sea Girotti, Guerrero o Ramos el centrodelantero titular para este inicio del Clausura, en tienda íntima saben que el colectivo siempre será lo más importante y que eso potencie las individualidades del plantel. Veremos si comienzan con el pie derecho ante el ‘Rojo Matador’.

Paolo Guerrero está disputando su último año como futbolista profesional. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-0 ante Deportivo Cali, Alianza Lima volverá a tener actividad de manera oficial esta semana cuando reciba a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el domingo 19 de julio desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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