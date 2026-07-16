Alianza Lima viene ultimando detalles para llegar al 100% al reinicio de la Liga 1, donde están obligados a sostener el nivel que mostraron en el Torneo Apertura para ir con todo en busca del Clausura. En medio de esto, desde Ecuador revelaron una información que podría cambiar la ecuación de Pablo Guede si es que termina apareciendo una propuesta formal por un futbolista que es titular indiscutible dentro de su esquema.

Se trata de Luis Advíncula. Según informó el programa ecuatoriano De Una, el lateral derecho de Alianza Lima es del gusto del comando técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito y ya hicieron las consultas sobre su situación actual. La citada fuente precisó que por el momento no hay ninguna propuesta formal, pues solo es un interés que está bajo evaluación.

En el programa aclararon que el tema económico podría ser un inconveniente si consideramos el alto salario que percibe el ‘Rayo’ en el fútbol peruano, pues LDU de Quito se vería en la necesidad de igualar esos números si quiere convencer al futbolista de volver al extranjero. Hay que añadir que el exjugador de Boca Juniors y Rayo Vallecano tiene contrato con los íntimos hasta finales del 2027.

Luis Advíncula está disputando su primera temporada en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Este no es el primer jugador de la Liga 1 que entra en carpeta de LDU de Quito, pues recientemente ficharon a José Carabalí. El lateral izquierdo, quien hasta hace poco era indiscutible en Universitario de Deportes, argumentó asuntos personales para poner sobre la balanza el volver a su país y aceptó el ofrecimiento. Un detalle no menor es que los norteños pagaron 600 mil dólares para rescindir su vínculo con la ‘U’.

Mientras en Ecuador se viene tejiendo esta información, Luis Advíncula está enfocado en el debut de Alianza Lima en el Torneo Clausura, pues sabe lo importante que es para el esquema de Pablo Guede. En el último amistoso en donde los blanquiazules cayeron por 2-0 a manos de Deportivo Cali, el chinchano jugó en la zaga central en un experimento raro, pero que seguramente no se repita en un partido oficial.

A pocos días para el compromiso frente a Sport Huancayo en el Estadio Alejandro Villanueva, Advíncula se perfila como titular por el flanco derecho. Pablo Guede todavía no define el equipo inicialista, pero solo restan un par de entrenamientos para que esto quede claro. El director técnico argentino, quien está firme en su cargo en medio de su desmentida renuncia, quiere empezar con pie derecho el segundo certamen de la temporada.

Luis Advíncula llegó a Alianza Lima tras su paso por Boca Juniors. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-0 ante Deportivo Cali, Alianza Lima volverá a tener actividad de manera oficial esta semana cuando reciba a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el domingo 19 de julio desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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