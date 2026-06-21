Desde Centroamérica podrás vivir toda la emoción de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que este domingo 21 de junio tendrá como uno de los partidos más esperados de la segunda fecha de la fase de grupos el España vs. Arabia Saudita y podrás seguirlo a través de la señal de TiGo Sports y TiGo Play en streaming online, a partir de las 11:00 horas (Tiempo del Centro de CDMX) . Este duelo servirá tanto a La Roja como a los Halcones Verdes en su intento de trepar al liderato del Grupo H y asegurar su pase a la siguiente ronda de la justa mundialista. Aquí te dejo con todos los detalles para ver el juego minuto a minuto.

Siga la señal de RTVE Play y Canal TVE La 1 en directo para saber dónde televisan el partido España vs. Arabia Saudita. Opciones oficiales por Movistar Mundial 2026 Online y sistemas de fútbol TV. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, España vs. Arabia Saudita hoy 20 de junio de 2026?

El partido por la Fecha 2 del Grupo H del Mundial FIFA 2026 entre España y Arabia Saudita podrá verse EN VIVO a través de Tigo Sports en distintos países de Centroamérica y Sudamérica, tanto por televisión como vía streaming online mediante TiGo Play App y la aplicación oficial de Tigo Sports.

La compañía confirmó que tendrá derechos oficiales para transmitir el Mundial 2026 en varios territorios, permitiendo seguir el esperado encuentro desde celulares, Smart TV, tablets y computadoras con conexión a internet. Para acceder a la señal online será necesario iniciar sesión con una cuenta activa de Tigo en los países habilitados.

Estos son los países donde Tigo Sports transmitirá el España vs. Arabia Saudita EN VIVO:

Guatemala

Honduras

Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Bolivia

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el España vs. Arabia Saudita por la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

En Guatemala, Honduras y El Salvador, por ejemplo, los usuarios podrán ver el partido directamente desde la señal de Tigo Sports en TV por cable o ingresando a TiGo Play App desde dispositivos móviles y Smart TV compatibles.

Además, Tigo Sports ofrecerá cobertura especial de los 104 partidos del máximo torneo de selecciones de fútbol de la FIFA, incluyendo previas, análisis, comentarios y reacciones posteriores a cada encuentro de la Copa del Mundo 2026.

España y Arabia Saudita se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este domingo 21 de junio por la Jornada 2 del Grupo H desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)