La selección paraguaya afronta este viernes 19 de junio un partido decisivo en la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Turquía en la Bahía de San Francisco, California. El encuentro corresponde a la segunda jornada del Grupo D y comenzará a las 00:00 horas de Asunción del sábado 20 de junio (11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT) .

Después de la dura derrota por 4-1 frente a Estados Unidos en el debut, la Albirroja dirigida por Gustavo Alfaro está obligada a conseguir una victoria para mantener vivas sus opciones de clasificación a los dieciseisavos de final. Del otro lado estará una selección turca que también llega presionada tras caer sorpresivamente por 2-0 ante Australia en su estreno mundialista.

¿Quieres ver a Miguel Almirón, Julio Enciso y Antonio Sanabria desde tu televisor, celular, computadora o tablet? La transmisión oficial para Paraguay estará disponible mediante la señal abierta de Trece (Canal 13) y sus plataformas digitales, permitiendo a millones de aficionados seguir el partido completamente en vivo.

Aquí te contamos cómo acceder a la cobertura y qué opciones existen para ver el Paraguay vs. Turquía EN VIVO desde cualquier lugar.

Paraguay y Turquí se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 19 de junio por la Jornada 2 del Grupo A desde el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TiGo Sports, GEN, TRECE (Canal 13), Unicanal, Win Sports, ViX Premium, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports y FS1. (VIDEO DE THE ATHELTIC | FOOTBALL EN X DE TheAthleticFC)

¿Dónde ver Trece EN VIVO, Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante la señal abierta de Trece, uno de los canales con mayor cobertura nacional durante la Copa Mundial FIFA 2026.

Opciones de transmisión

Trece (Canal 13)

Señal abierta nacional

Cableoperadores afiliados

Plataforma digital de Trece

¿Cómo ver Canal 13 Online EN VIVO?

Además de la televisión abierta, los usuarios podrán acceder a la programación de Trece mediante sus plataformas digitales compatibles con:

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También puedes hacerlo dirigiéndote a la señal en vivo desde su sitio web oficial.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026

Partido Paraguay vs. Turquía Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo D Fecha Viernes 19 de junio de 2026 Hora 00:00 horas de Asunción (sábado 20 de junio) TV Trece (Canal 13) Streaming Canal 13 Online Estadio Levi’s Stadium (Bahía de San Francisco) Ciudad San Francisco, California (Estados Unidos)

Estados Unidos (USMNT) y Paraguay debutan en el grupo D de la Copa Mundial 2026 este viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium, Gen, Trece, Unicanal y Popu TV. (VIDEO de X @Albirroja)