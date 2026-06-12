La selección paraguaya pone en marcha su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 este viernes 12 de junio cuando enfrente a Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo D y comenzará a las 10:00 p.m. de Asunción (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT).
¿Quieres ver el debut de la Albirroja desde tu televisor, celular, computadora o tablet? La transmisión oficial para Paraguay estará disponible mediante la señal abierta de Trece (Canal 13) y sus plataformas digitales, permitiendo a millones de aficionados seguir el partido completamente en vivo.
Aquí te contamos cómo acceder a la cobertura y qué opciones existen para ver el Paraguay vs. Estados Unidos desde cualquier lugar.
¿Dónde ver Trece EN VIVO, Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?
Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante la señal abierta de Trece, uno de los canales con mayor cobertura nacional durante la Copa Mundial FIFA 2026.
Opciones de transmisión
- Trece (Canal 13)
- Señal abierta nacional
- Cableoperadores afiliados
- Plataforma digital de Trece
¿Cómo ver Canal 13 Online EN VIVO?
Además de la televisión abierta, los usuarios podrán acceder a la programación de Trece mediante sus plataformas digitales compatibles con:
- Teléfonos móviles
- Computadoras
- Tablets
- Smart TV
- Navegadores web
También puedes hacerlo dirigiéndote a la señal en vivo desde su sitio web oficial.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026
|Dato
|Información
|Partido
|Paraguay vs. Estados Unidos
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Grupo
|D
|Fecha
|Viernes 12 de junio de 2026
|Hora
|10:00 p.m. de Asunción
|TV
|Trece (Canal 13)
|Streaming
|Canal 13 Online
|Estadio
|SoFi Stadium
|Ciudad
|Los Ángeles, California