Cristiano Ronaldo, Luis Díaz y un boleto a la siguiente ronda como telón de fondo. Portugal y Colombia se enfrentan este sábado 27 de junio, a partir de las 18:30 horas del Centro de México (7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT) , en Miami por la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026, en un partido que puede redefinir el orden de la zona antes del inicio de la fase eliminatoria.

La presencia del capitán portugués añade un ingrediente especial a un duelo que también tendrá a Luis Díaz como una de sus principales figuras. Portugal intentará imponer su experiencia en grandes escenarios, mientras que Colombia buscará dar un golpe de autoridad frente a uno de los candidatos europeos del torneo.

Para los aficionados que seguirán el encuentro desde México, la transmisión estará disponible EN VIVO y GRATIS por Canal 5 en señal abierta. Además, TUDN ofrecerá cobertura completa en televisión de paga, mientras que ViX y TUDN permitirán seguir el partido desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV compatibles.

TL;DR del Portugal vs. Colombia por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 18:30 del Centro de México

🏟️ Estadio: Hard Rock Stadium

🌎 Jornada 3 del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Portugal vs. Colombia por el Mundial 2026?

Canal 5 será una de las señales encargadas de transmitir el partido entre Portugal y Colombia para todo México. Los usuarios podrán acceder a la cobertura tanto por televisión abierta como a través de diversos sistemas de televisión de paga.

Canales de Canal 5 en México

Dish : Canales 105 SD y 605 HD

: Canales 105 SD y 605 HD SKY : Canales 105 SD y 1105 HD

: Canales 105 SD y 1105 HD Megacable : Canales 205 SD y 1205 HD

: Canales 205 SD y 1205 HD Izzi : Canales 105 SD y 805 HD

: Canales 105 SD y 805 HD Total Play: Canales 5 SD y 105 HD

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Colombia vs. Portugal hoy por la Jornada 3 del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver Canal 5 en ViX y TUDN?

Los usuarios que prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante ViX y TUDN. Ambas plataformas ofrecen acceso a la cobertura desde distintos dispositivos conectados, incluyendo teléfonos inteligentes, tablets, computadoras y televisores compatibles.

Compatible con:

PC

Celulares Android y iPhone

Tablets

Smart TV

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Portugal vs. Colombia por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN contará con una programación especial alrededor del encuentro, incluyendo la previa, análisis de los protagonistas, comentarios en directo y la cobertura posterior al partido desde Miami.

Canales de TUDN en México

Total Play: Canal 503

SKY: Canales 547 y 1547

Izzi: Canales 501 y 890

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Portugal vs. Colombia en Estados Unidos?

Quienes se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la transmisión mediante TUDN USA a través de los principales operadores de televisión de paga.

Canales de TUDN USA

Dish Latino: Canal 856

Spectrum: Canal 444

DIRECTV: Canal 464

Horarios, TV y dónde ver en vivo Portugal vs. Colombia por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Partido Portugal vs. Colombia Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo K Fecha Sábado 27 de junio de 2026 Hora en México 18:30 horas TV Canal 5 y TUDN Streaming ViX y TUDN Estadio Hard Rock Stadium Ciudad Miami Gardens, Florida, Estados Unidos

El Hard Rock Stadium volverá a concentrar la atención del fútbol mundial con un choque que enfrenta a dos selecciones acostumbradas a competir al máximo nivel. Portugal aspira a cerrar la fase de grupos con una actuación sólida de la mano de Cristiano Ronaldo, mientras que Colombia intentará aprovechar el talento de Luis Díaz y su generación actual para llegar fortalecida a los cruces de eliminación directa. Más allá de los puntos en juego, el partido ofrece un atractivo difícil de ignorar para cualquier aficionado al fútbol internacional.

Colombia y Portugal se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo K desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)