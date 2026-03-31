La ilusión de ‘La Verde’ está a un solo paso de hacerse realidad en el Estadio BBVA de Monterrey este martes 31 de marzo a partir de las 9:00 pm Tiempo del Centro / 11 pm hora de La Paz y ET . Bolivia se enfrenta a Irak en la gran final del repechaje intercontinental, un duelo a vida o muerte por un boleto al Mundial 2026. Tras una sufrida pero heroica victoria ante Surinam, el equipo sudamericano busca sellar su regreso a la élite del fútbol frente a los “Leones de Mesopotamia”. Si te preguntas dónde ver el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO, tu mejor solución para que disfrutes cada jugada sin interrupciones y toda la acción en el terreno de juego es a través de la señal de TuVes EN VIVO GRATIS, la televisión satelital boliviana que se ha convertido en favorita de los aficionados altiplánicos.

El camino de Bolivia ha sido una auténtica montaña rusa de emociones que comenzó con aquel épico e inolvidable triunfo sobre Brasil. Gracias a ese resultado en las Eliminatorias de la CONMEBOL, la selección boliviana logró asegurar su lugar en esta repesca internacional de alto voltaje. En las semifinales, figuras como Moisés Paniagua, Miguel Terceros y Ramiro Vaca demostraron su jerarquía al remontar un partido que parecía escaparse de las manos con goles relámpago. Con esa resiliencia característica, los dirigidos por Óscar Villegas llegan con la moral por las nubes para enfrentar el desafío definitivo en México. Es ahora o nunca para una generación que sueña con hacer historia grande en el fútbol mundial vuelva a una justa mundialista tras la recordada participación del equipo sudamericano en USA 94.

Irak llega a este compromiso tras un larguísimo recorrido en las eliminatorias de Asia, superando cinco rondas y eliminando a los Emiratos Árabes. Los iraquíes bajo el mando de Graham Arnold buscan su primera aparición mundialista del siglo XXI (su última vez fue en México 86), lo que convierte este choque en una final con tintes de drama y mucha intensidad. El Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León, será el escenario perfecto para un enfrentamiento de estilos entre la garra sudamericana y la disciplina táctica del medio oriente.

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online la Final del Repechaje Bolivia vs. Irak EN VIVO GRATIS este martes 31 de marzo desde Monterrey. (Foto: Composición Mag)

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Mira a qué hora juega y qué canal transmite Bolivia vs. Irak EN VIVO este 31 de marzo. Sigue el repechaje al Mundial 2026 por canales de TV online y apoya a la Verde desde EE. UU. | Crédito: Federación Boliviana de Fútbol / Facebook / flagcolorcodes.com / Composición Gestión Mix

Bolivia vs. Irak por repechaje al Mundial 2026: Datos clave del partido

Partido : Bolivia vs. Irak por la final del repechaje internacional al Mundial 2026

: Bolivia vs. Irak por la final del repechaje internacional al Mundial 2026 Fecha : Martes, 31 de marzo de 2026

: Martes, 31 de marzo de 2026 Horario : 11 pm hora de La Paz y ET / 9:00 pm Tiempo del Centro / 8pm PT

: 11 pm hora de La Paz y ET / 9:00 pm Tiempo del Centro / 8pm PT Canales TV / Streaming : TuVes, Bolivia TV y Entel TV (Bolivia) y DirecTV Sports (Sudamérica) / DGO (Sudamérica)

: TuVes, Bolivia TV y Entel TV (Bolivia) y DirecTV Sports (Sudamérica) / DGO (Sudamérica) Lugar: Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León (México)