Este jueves 18 de junio, empieza la Jornada 2 del Mundial de Fútbol 2026 y es el turno de las dos selecciones que se disputan el liderato del Grupo A. Desde el Estadio Akron de Guadalajara, mira el partido de México vs. Corea del Sur EN DIRECTO a partir de las 19:00 horas, con transmisión de TV Azteca 7 y Azteca Deportes online , para vivir el minuto a minuto de este partidazo. Aquí te dejo con todos los detalles para seguir el juego en señal abierta.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Corea del Sur del Sur por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre México vs. Corea del Sur por la primera jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales cableoperadores de México, además del sitio y la app de TV Azteca Deportes, donde podrás ver el duelo en vivo, online y sin costo.

El equipo de narradores de Azteca Deportes listo para el silbatazo inicial. Vea el partido México vs. Corea del Sur en directo y de forma gratuita por la transmisión de TV Azteca 7 en señal abierta hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

Canales de Azteca 7 en México

Estos son los números habituales de Azteca 7 en los principales operadores de TV de paga en México:

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Canales 7 SD y 107 HD de Totalplay

Canales 7 SD y la señal correspondiente de Star TV (según la región)

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

Para ver el partido entre México vs. Corea correspondiente a la segunda fecha del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes y seleccionar la opción de eventos en vivo, donde estará habilitada la señal del juego. También puedes disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca o TV Azteca Deportes, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

Podrás seguir la transmisión desde:

PC (navegador web ingresando al portal de Azteca Deportes)

Teléfonos móviles (app TV Azteca / TV Azteca Deportes)

Smart TV compatibles (app nativa o navegador integrado)

Tablets con sistema operativo Android o iOS

Pasos rápidos para ver México vs. Corea del Sur online

Ingresa a la web oficial de TV Azteca Deportes y busca la sección de transmisiones en vivo del Mundial 2026.

Inicia la reproducción del Inglaterra vs. Croacia y confirma el volumen y la calidad de video (recomendado en HD).

Si estás en un dispositivo móvil, abre la app de TV Azteca o TV Azteca Deportes y selecciona el partido desde el banner principal o la pestaña “En Vivo”.

GUADALAJARA, JALISCO (ESTADOS UNIDOS), 18/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido México vs. Corea del Sur EN VIVO GRATIS por la Jornada 2 del grupo A del Mundial 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Horario, TV y dónde ver México vs. Corea del Sur EN VIVO por el Mundial 2026

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026

Jueves 18 de junio de 2026 Lugar: Estadio Akron de Guadalajara, México

Estadio Akron de Guadalajara, México Horario: 19:00 horas CDMX

19:00 horas CDMX Canal TV: TV Azteca 7

TV Azteca 7 Streaming: Azteca Deportes

México y Corea del Sur se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 18 de junio por la Jornada 2 del Grupo A desde el Estadio Akron de Zapopan en Guadalajara, Jalisco (México). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas, TV Azteca 7, Win Sports, ViX Premium, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)