España y Arabia Saudita se enfrentan hoy domingo 21 de junio por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, desde las 10:00 a.m. (en México), 6:00 p.m. de Madrid (12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Un compromiso clave para la Roja; si no gana, sus opciones para clasificar a los dieciseisavos de final se complicarán. Si te encuentras en el territorio mexicano y quieres ver EN VIVO el compromiso, solo debes sintonizar TV Azteca 7 y Canal 5.

El sorpresivo empate frente a Cabo Verde desató una ola de críticas sobre el proceso de Luis de la Fuente, al punto que diversos analistas ya catalogan a la ‘Roja’ como la potencial gran decepción de la Copa del Mundo. Sin embargo, el vestuario español asume este escenario como la oportunidad ideal para revertir la situación. La consigna es clara: sumar tres puntos vitales que reacomoden al equipo en la tabla y encarrilen la clasificación a la siguiente ronda. Para derribar el férreo bloque defensivo de Arabia Saudita, el conjunto europeo encomendará su juego a la jerarquía y desequilibrio de figuras como Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal.

¿Quieres ver el partido desde tu teléfono móvil, PC, tableta o Smart TV en México? La transmisión estará a cargo de TV Azteca 7 y Canal 5. Aquí te contamos todos los detalles para seguir el encuentro EN VIVO y GRATIS.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre España vs. Arabia Saudita por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales cableoperadores de México, además del sitio y la app de TV Azteca Deportes, donde podrás ver el duelo en vivo, online y sin costo.

Consulta dónde puedes ver el partido España vs. Arabia Saudita EN VIVO y EN DIRECTO desde diversas partes del mundo, por la Jornada 2 del Grupo H del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿En qué canal puedo ver Azteca 7 en México?

Estos son los canales para sintonizar Azteca 7 en los principales operadores de TV de paga en México:

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Canales 7 SD y 107 HD de Totalplay

Canales 7 SD y la señal correspondiente de Star TV (según la región)

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?

Para ver el partido entre España contra Arabia Saudita correspondiente a la segunda fecha del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes y seleccionar la opción de eventos en vivo, donde estará habilitada la señal del juego. También puedes disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca o TV Azteca Deportes, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

Podrás seguir la transmisión desde:

PC (navegador web ingresando al portal de Azteca Deportes)

Teléfonos móviles (app TV Azteca / TV Azteca Deportes)

Smart TV compatibles (app nativa o navegador integrado)

Tablets con sistema operativo Android o iOS

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Ingresa a la web oficial de TV Azteca Deportes y busca la sección de transmisiones en vivo del Mundial 2026.

Inicia la reproducción del partido España vs. Arabia Saudita y confirma el volumen y la calidad de video (recomendado en HD).

Si estás en un dispositivo móvil, abre la app de TV Azteca o TV Azteca Deportes y selecciona el partido desde el banner principal o la pestaña “En Vivo”.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?

El partido entre España contra Arabia Saudita se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el segundo compromiso mundialista de la Roja desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.