Francia e Inglaterra se enfrentan en un partido de pronóstico reservado por el tercer lugar de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 después de ser eliminados en semifinales del máximo torneo de selecciones. El Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos), será escenario de este decisivo duelo este sábado 18 de julio desde las 17:00 ET / 14:00 PT. ¿Quieres ver el juego Francia vs. Inglaterra en vivo en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o tablet? La transmisión oficial del partido se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, además de cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV, Dish y SKY, y el sitio web de TV Azteca Deportes Network, donde también podrás seguir la señal vía streaming totalmente gratis.
¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Francia vs. Inglaterra por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales cableoperadores de México, además del sitio y la app de TV Azteca Deportes, donde podrás ver el duelo en vivo, online y sin costo.
Canales de Azteca 7 en México
Estos son los números habituales de Azteca 7 en los principales operadores de TV de paga en México:
- Canales 107 SD y 607 HD de Dish
- Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
- Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
- Canales 107 SD y 807 HD de Izzi
- Canales 7 SD y 107 HD de Totalplay
- Canales 7 SD y la señal correspondiente de Star TV (según la región)
¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
Para ver el partido entre Francia vs. Inglaterra correspondiente a la eliminación por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes y seleccionar la opción de eventos en vivo, donde estará habilitada la señal del juego. También puedes disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca o TV Azteca Deportes, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.
Podrás seguir la transmisión desde:
- PC (navegador web ingresando al portal de Azteca Deportes)
- Teléfonos móviles (app TV Azteca / TV Azteca Deportes)
- Smart TV compatibles (app nativa o navegador integrado)
- Tablets con sistema operativo Android o iOS
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Francia vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026
A continuación, el resumen con todos los datos clave del partido:
|Detalle
|Información
|Fecha
|Sábado, 18 de julio de 2026
|Partido
|Francia vs. Inglaterra - Eliminación por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026
|TV (México)
|Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7
|Streaming
|TV Azteca Deportes Network (sitio web y app) EN VIVO y GRATIS; ViX
|Horario
|16:00 horas CT / 17:00 horas ET / 15:00 horas CDMX
|Lugar
|Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos