Brasil llega bajo intensa presión a la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026 y se mide a Haití en un duelo decisivo para encaminar su clasificación, este viernes 19 de junio desde las 20:30 ET / 17:30 PT en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos . ¿Quieres ver el juego Brasil vs. Haití en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o tablet? La transmisión oficial del partido se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, además de cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV, Dish y SKY, y el sitio web de TV Azteca Deportes Network, donde también podrás seguir la señal vía streaming totalmente gratis.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Brasil vs. Haití EN VIVO HOY el viernes 19 de junio desde Filadelfia por la segunda fecha del grupo C de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Brasil vs. Haití por la segunda jornada del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales cableoperadores de México, además del sitio y la app de TV Azteca Deportes, donde podrás ver el duelo en vivo, online y sin costo.

Canales de Azteca 7 en México

Estos son los números habituales de Azteca 7 en los principales operadores de TV de paga en México:

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Canales 7 SD y 107 HD de Totalplay

Canales 7 SD y la señal correspondiente de Star TV (según la región)

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?

Para ver el partido entre Brasil vs. Haití correspondiente a la segunda fecha del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes y seleccionar la opción de eventos en vivo, donde estará habilitada la señal del juego. También puedes disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca o TV Azteca Deportes, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

Brasil y Haití se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 19 de junio por la Jornada 2 del Grupo C desde el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, Win Sports, ViX Premium, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Globo, SporTV, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports y FS1. (VIDEO DE CBF FUTEBOL EN X DE @CBF_Futebol)

Podrás seguir la transmisión desde:

PC (navegador web ingresando al portal de Azteca Deportes)

Teléfonos móviles (app TV Azteca / TV Azteca Deportes)

Smart TV compatibles (app nativa o navegador integrado)

Tablets con sistema operativo Android o iOS

Brasil vs Haití se enfrentan por la segunda fecha del Mundial. (Foto: Composición Depor)

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Brasil vs. Haití por la Copa Mundial FIFA 2026

A continuación, el resumen con todos los datos clave del partido:

Detalle Información Fecha Viernes 19 de junio de 2026 Partido Brasil vs. Haití – Jornada 2 del Grupo c de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TV (México) Azteca Siete (Canal 7), además de otras señales abiertas como Canal 5 y Las Estrellas, según programación Streaming TV Azteca Deportes Network (sitio web y app) EN VIVO y GRATIS Horario 19:30 horas CT / 20:30 horas ET / 18:30 horas CDMX Estadio Lincoln Financial Field, Filadelfia, Estados Unidos