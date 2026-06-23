Duelo clave para dos selecciones que arrancaron el torneo con derrotas. Este martes 23 de junio, no te pierdas el enfrentamiento de a través de la señal de TV Max vía Canal 9 en TV abierta, a partir de las 6:00 p.m. Ciudad de Panamá. La selección panameña urge de 3 puntos luego de haber caído ante Ghana en la jornada inaugural, mientras que los croatas, con Luka Modric a la cabeza, van por los 3 puntos tras haber perdido 4-2 contra Inglaterra en el debut.

Consulta la hora de inicio y los canales para ver Panamá vs. Croacia EN VIVO, este martes 23 de junio, por la Jornada 2 del Grupo L del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta la hora de inicio y los canales para ver Panamá vs. Croacia EN VIVO, este martes 23 de junio, por la Jornada 2 del Grupo L del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver Panamá vs. Croacia EN VIVO por Canal 9 de TVMax?

En Panamá, la transmisión oficial del partido será por el Canal 9 de TVMax, señal abierta y gratuita en todo el país. También se podrá seguir por RPC y Medcom Go, la plataforma digital de Medcom.

  • TV abierta: Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá).
  • Streaming: App Medcom Go (Android e iOS) y sitio web .
  • Alternativa: RPC (canal hermano de TVMax) también transmitirá el encuentro.

¿Cómo ver Canal 9 de TVMax EN VIVO GRATIS en Panamá?

  1. Sintoniza el Canal 9 en TV abierta si estás dentro de Panamá.
  2. Descarga la app Medcom Go desde Google Play o App Store.
  3. Regístrate con un correo electrónico y accede al catálogo de transmisiones en vivo.
  4. Selecciona el partido en la sección de Eventos deportivos.
  5. También puedes ingresar a la versión web desde cualquier navegador en .

¿Se puede ver TVMax fuera de Panamá?

La señal gratuita de Canal 9 TVMax está disponible solo en territorio panameño. Si estás fuera, puedes optar por:

  • Concacaf Go (transmisión internacional).
  • FuboTV, Peacock y CBS Sports Network en Estados Unidos.
  • ESPN y Disney Plus Premium en Sudamérica (Perú, Chile, Argentina).

¿Es gratis ver Panamá vs. Croacia por Canal 9 TVMax?

Sí. La transmisión en TV abierta por Canal 9 de TVMax es gratuita en Panamá.

  • En televisión, basta con sintonizar el canal.
  • En Medcom Go, el registro es gratuito y la señal del partido estará disponible sin costo adicional.

Horario, TV y cómo ver en vivo Panamá vs. Croacia por Mundial 2026

  • Fecha: Martes 23 de junio de 2026
  • Partido: Panamá vs. Croacia por Jornada 2 del Grupo L de la Copa del Mundo 2026
  • Lugar: Estadio BMO Field de Toronto, Canadá
  • Horario: 6:00 p.m. Ciudad de Panamá
  • Canal TV: TV Max (Canal 9)
  • Streaming: Medcom Go
RPC TV, TVMAX, TVN, DIRECTV y TIGO Sports EN VIVO — ver partido Panamá vs. Croacia por TV y Online | Mundial | VIDEO
Panamá y Croacia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 23 de junio por la Jornada 2 del Grupo L desde el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RPC TV, TVMAX, TiGo Sports, Telemetro, TVN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE FEPAFUT EN X DE @fepafut)
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