La vuelve a la acción este martes 23 de junio cuando enfrente a Croacia por la segunda jornada del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Estadio de Toronto y representa una gran oportunidad para que los panameños sumen puntos importantes en su lucha por avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Miles de aficionados en territorio panameño estarán atentos a la transmisión oficial del compromiso a través de TVN, una de las señales más seguidas del país durante los grandes eventos deportivos. Si deseas ver Panamá vs. Croacia EN VIVO por televisión o mediante internet desde tu celular, computadora o Smart TV, aquí te contamos todas las opciones disponibles para seguir el partido online y en directo.

¿Cómo ver TVN EN VIVO online por TV o Internet?

TVN es uno de los canales con mayor audiencia en Panamá y cuenta con cobertura de importantes eventos deportivos nacionales e internacionales. Los usuarios pueden seguir su programación tanto por televisión tradicional como a través de internet.

Ver TVN por televisión

Los aficionados pueden sintonizar TVN directamente desde la señal abierta en Panamá mediante antena digital o a través de los principales operadores de televisión por cable del país.

Ver TVN EN VIVO por Internet

Si prefieres seguir el partido desde cualquier dispositivo conectado a internet, puedes acceder a las siguientes opciones:

  • Sitio web oficial de TVN Panamá.
  • TVN Pass (cuando la transmisión esté habilitada).
  • Aplicación móvil de TVN para dispositivos compatibles.
  • Navegadores web en computadoras, tablets y teléfonos móviles.

Gracias a estas alternativas, los aficionados podrán seguir Panamá vs. Croacia EN VIVO desde cualquier lugar con acceso a internet.

Horarios de Panamá vs. Croacia por país

Panamá juega ante Croacia en el Estadio de Toronto este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026.

PaísHora
México17:00
Costa Rica17:00
Guatemala17:00
Honduras17:00
El Salvador17:00
Nicaragua17:00
Colombia18:00
Ecuador18:00
Perú18:00
Panamá18:00
Estados Unidos (ET)19:00
Chile19:00
Venezuela19:00
Bolivia19:00
Paraguay20:00
Argentina20:00
Uruguay20:00
Brasil20:00
España01:00 del miércoles 24 de junio
RPC TV, TVMAX, TVN, DIRECTV y TIGO Sports EN VIVO — ver partido Panamá vs. Croacia por TV y Online | Mundial | VIDEO
Panamá y Croacia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 23 de junio por la Jornada 2 del Grupo L desde el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RPC TV, TVMAX, TiGo Sports, Telemetro, TVN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE FEPAFUT EN X DE @fepafut)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

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