La selección de Panamá vuelve a la acción este martes 23 de junio cuando enfrente a Croacia por la segunda jornada del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Estadio de Toronto y representa una gran oportunidad para que los panameños sumen puntos importantes en su lucha por avanzar a la siguiente ronda del torneo.
Miles de aficionados en territorio panameño estarán atentos a la transmisión oficial del compromiso a través de TVN, una de las señales más seguidas del país durante los grandes eventos deportivos. Si deseas ver Panamá vs. Croacia EN VIVO por televisión o mediante internet desde tu celular, computadora o Smart TV, aquí te contamos todas las opciones disponibles para seguir el partido online y en directo.
¿Cómo ver TVN EN VIVO online por TV o Internet?
TVN es uno de los canales con mayor audiencia en Panamá y cuenta con cobertura de importantes eventos deportivos nacionales e internacionales. Los usuarios pueden seguir su programación tanto por televisión tradicional como a través de internet.
Ver TVN por televisión
Los aficionados pueden sintonizar TVN directamente desde la señal abierta en Panamá mediante antena digital o a través de los principales operadores de televisión por cable del país.
Ver TVN EN VIVO por Internet
Si prefieres seguir el partido desde cualquier dispositivo conectado a internet, puedes acceder a las siguientes opciones:
- Sitio web oficial de TVN Panamá.
- TVN Pass (cuando la transmisión esté habilitada).
- Aplicación móvil de TVN para dispositivos compatibles.
- Navegadores web en computadoras, tablets y teléfonos móviles.
Gracias a estas alternativas, los aficionados podrán seguir Panamá vs. Croacia EN VIVO desde cualquier lugar con acceso a internet.
Horarios de Panamá vs. Croacia por país
Panamá juega ante Croacia en el Estadio de Toronto este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026.
|País
|Hora
|México
|17:00
|Costa Rica
|17:00
|Guatemala
|17:00
|Honduras
|17:00
|El Salvador
|17:00
|Nicaragua
|17:00
|Colombia
|18:00
|Ecuador
|18:00
|Perú
|18:00
|Panamá
|18:00
|Estados Unidos (ET)
|19:00
|Chile
|19:00
|Venezuela
|19:00
|Bolivia
|19:00
|Paraguay
|20:00
|Argentina
|20:00
|Uruguay
|20:00
|Brasil
|20:00
|España
|01:00 del miércoles 24 de junio