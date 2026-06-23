La selección de Panamá vuelve a la acción este martes 23 de junio cuando enfrente a Croacia por la segunda jornada del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Estadio de Toronto y representa una gran oportunidad para que los panameños sumen puntos importantes en su lucha por avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Miles de aficionados en territorio panameño estarán atentos a la transmisión oficial del compromiso a través de TVN, una de las señales más seguidas del país durante los grandes eventos deportivos. Si deseas ver Panamá vs. Croacia EN VIVO por televisión o mediante internet desde tu celular, computadora o Smart TV, aquí te contamos todas las opciones disponibles para seguir el partido online y en directo.

¿Cómo ver TVN EN VIVO online por TV o Internet?

TVN es uno de los canales con mayor audiencia en Panamá y cuenta con cobertura de importantes eventos deportivos nacionales e internacionales. Los usuarios pueden seguir su programación tanto por televisión tradicional como a través de internet.

Ver TVN por televisión

Los aficionados pueden sintonizar TVN directamente desde la señal abierta en Panamá mediante antena digital o a través de los principales operadores de televisión por cable del país.

Ver TVN EN VIVO por Internet

Si prefieres seguir el partido desde cualquier dispositivo conectado a internet, puedes acceder a las siguientes opciones:

Sitio web oficial de TVN Panamá.

TVN Pass (cuando la transmisión esté habilitada).

Aplicación móvil de TVN para dispositivos compatibles.

Navegadores web en computadoras, tablets y teléfonos móviles.

Gracias a estas alternativas, los aficionados podrán seguir Panamá vs. Croacia EN VIVO desde cualquier lugar con acceso a internet.

Horarios de Panamá vs. Croacia por país

Panamá juega ante Croacia en el Estadio de Toronto este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026.

País Hora México 17:00 Costa Rica 17:00 Guatemala 17:00 Honduras 17:00 El Salvador 17:00 Nicaragua 17:00 Colombia 18:00 Ecuador 18:00 Perú 18:00 Panamá 18:00 Estados Unidos (ET) 19:00 Chile 19:00 Venezuela 19:00 Bolivia 19:00 Paraguay 20:00 Argentina 20:00 Uruguay 20:00 Brasil 20:00 España 01:00 del miércoles 24 de junio

Panamá y Croacia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 23 de junio por la Jornada 2 del Grupo L desde el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RPC TV, TVMAX, TiGo Sports, Telemetro, TVN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE FEPAFUT EN X DE @fepafut)