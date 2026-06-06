Argentina ya puede ver el Mundial en el horizonte. Este sábado 6 de junio afrontará uno de sus últimos compromisos de preparación cuando se enfrente a Honduras en el Kyle Field Stadium de College Station, Texas. El encuentro, programado para las 21:00 horas de Buenos Aires (8 p.m. ET y 5 p.m. PT en Estados Unidos) , servirá para que Lionel Scaloni continúe ajustando detalles antes de la defensa del título conquistado en Qatar.

La Albiceleste llega a esta recta final con una base consolidada y un grupo que acumula varios años compitiendo al máximo nivel internacional. Aun así, la cercanía de la Copa Mundial FIFA 2026 convierte cada partido en una oportunidad para reforzar automatismos, administrar esfuerzos y obtener respuestas en situaciones cada vez más cercanas a la exigencia de la competencia oficial.

Lionel Messi volverá a encabezar la atención en una noche que promete reunir a miles de aficionados argentinos y latinoamericanos en Texas. Para quienes deseen seguir el encuentro en directo, TyC Sports EN VIVO tendrá la transmisión oficial para Argentina, mientras que TyC Sports Play ofrecerá la cobertura vía streaming desde distintos dispositivos. A continuación, consulta horarios, canales, plataformas disponibles, posibles alineaciones y todos los detalles para ver Argentina vs. Honduras.

TL;DR: Lo que debes saber del Argentina vs. Honduras

⚽ Partido: Argentina vs. Honduras

📅 Fecha: Sábado 6 de junio de 2026

⏰ Hora: 21:00 Argentina | 8 p.m. ET | 5 p.m. PT

🏟️ Estadio: Kyle Field Stadium (College Station, Texas)

📺 TV: TyC Sports

📱 Streaming: TyC Sports Play

⭐ Messi volvería a ser titular

🌎 Contexto: penúltimo amistoso de Argentina antes del Mundial 2026

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Honduras por amistoso al Mundial 2026?

La transmisión oficial del amistoso entre Argentina y Honduras estará a cargo de TyC Sports para territorio argentino. El encuentro podrá seguirse tanto por televisión como mediante las plataformas digitales asociadas al canal deportivo.

Canales de TyC Sports

Operador Canal SD Canal HD Cablevisión Digital 22 101 DirecTV Argentina 629 1629 Telecentro 106 1016

¿Cómo ver Argentina vs. Honduras ONLINE por TyC Sports Play?

Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial de TyC Sports que permite acceder a las transmisiones en vivo desde múltiples dispositivos.

Disponible en:

📱 Android

📱 iPhone (iOS)

💻 Computadoras y laptops

📲 Tablets

📺 Smart TV y dispositivos compatibles con Chromecast

Además de las transmisiones en directo, la plataforma ofrece resúmenes, repeticiones y cobertura permanente de la Selección Argentina.

¿Se puede ver TyC Sports desde Estados Unidos?

Sí. Los aficionados argentinos que residen en Estados Unidos cuentan con distintas alternativas para seguir la programación de TyC Sports y los partidos de la selección nacional.

Opciones disponibles:

📺 Fanatiz

📺 Fubo

📺 DirecTV (paquetes internacionales sujetos a disponibilidad)

La disponibilidad puede variar según la región y los derechos de transmisión vigentes.

Argentina entra en la recta final rumbo al Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial ya está en marcha. Después de varios meses de preparación, Argentina encara una serie de compromisos que servirán para afinar los últimos detalles antes del debut en el torneo. Aunque gran parte del equipo parece definida, Lionel Scaloni todavía dispone de pocos partidos para observar respuestas competitivas y gestionar el estado físico de un plantel que llegará con altas expectativas a la cita mundialista.

La presencia de Lionel Messi volverá a concentrar buena parte de la atención. El capitán argentino sigue siendo la referencia futbolística de una selección que intentará defender la corona obtenida en Qatar y mantenerse entre las principales candidatas al título.

Posibles alineaciones de Argentina y Honduras

A falta de la confirmación oficial, Lionel Scaloni podría utilizar una formación muy cercana a la que tiene en mente para el debut mundialista.

Argentina

🧤 Emiliano Martínez

🛡️ Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico

⚙️ Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister

⚡ Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada

Honduras

🧤 Edrick Menjívar

🛡️ Andy Najar, Denil Maldonado, Luis Vega, Wesly Decas

⚙️ Kervin Arriaga, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez

⚡ Romell Quioto, Anthony Lozano y Luis Palma

¿Dónde se juega Argentina vs. Honduras?

El encuentro se disputará en el Kyle Field Stadium de College Station, Texas, uno de los estadios universitarios más grandes de Estados Unidos. El recinto supera los 100 mil espectadores y habitualmente alberga los partidos de fútbol americano de Texas A&M, aunque en esta ocasión recibirá a la selección argentina en uno de los eventos futbolísticos más relevantes celebrados en la ciudad durante los últimos años.

Datos del Kyle Field

📍 College Station, Texas

👥 Capacidad: más de 100.000 espectadores

🗓️ Inauguración: 1927

🌱 Superficie: césped natural

🏈 Casa de los Texas A&M Aggies

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Honduras

Información Detalle Partido Argentina vs. Honduras Fecha 6 de junio de 2026 Hora Argentina 21:00 ET 8:00 p.m. PT 5:00 p.m. Estadio Kyle Field Stadium Ciudad College Station, Texas TV TyC Sports Streaming TyC Sports Play

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Argentina vs. Honduras

¿A qué hora juega Argentina vs. Honduras?

El partido comenzará a las 21:00 horas de Buenos Aires, 8:00 p.m. ET y 5:00 p.m. PT en Estados Unidos.

¿Qué canal transmite Argentina vs. Honduras?

TyC Sports llevará la transmisión oficial para territorio argentino.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO?

A través de la señal de TyC Sports disponible en operadores de televisión por cable y satélite autorizados.

¿Cómo ver TyC Sports Play?

Ingresando a la plataforma oficial desde computadoras, teléfonos móviles, tablets o Smart TV compatibles.

¿Jugará Lionel Messi?

Todo apunta a que el capitán argentino tendrá participación en este penúltimo amistoso antes del Mundial 2026.

La cuenta regresiva ya comenzó

El Mundial ya aparece en el horizonte y el margen para los ajustes comienza a reducirse. Frente a Honduras, Argentina buscará algo más valioso que un resultado: ritmo competitivo, funcionamiento colectivo y respuestas que ayuden a llegar en las mejores condiciones al inicio del torneo.

Después llegará Islandia y, poco más tarde, el momento de volver a competir por la corona mundial. Antes de que eso ocurra, Texas ofrecerá una nueva fotografía de la Albiceleste, con Messi liderando al grupo y Scaloni observando las últimas piezas de un equipo que volverá a presentarse como uno de los grandes candidatos al título.

Lionel Messi llegó a Kansas desde Miami en su avión privado (Video: TyC Sports)