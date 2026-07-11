La Selección Argentina de Lionel Messi juega contra Suiza este sábado 11 de julio a las 22:00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City por la Copa Mundial 2026, en un partido clave para el bicampeonato: tácticas, variantes ofensivas y control del mediocampo. Para todo el público argentino, podrás seguir el partido en vivo y en directo por TV y señal online a través de la señal oficial de TyC Sports y TyC Play desde cualquier plataforma digital.
¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?
La transmisión de TyC Sports EN VIVO estará disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina.
|Operador
|Canal
|Flow
|22 SD y 101 HD
|DirecTV
|629 SD y 1629 HD
|Telecentro
|106 SD y 1016 HD
Además, el partido también podrá verse por TV Pública, Telefe, DIRECTV Sports Argentina y DGO, según la disponibilidad de cada operador.
¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?
Los usuarios podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial de TyC Sports.
La transmisión estará disponible en:
- Teléfonos Android
- iPhone
- Tablets
- Computadoras y laptops
- Smart TV
- Chromecast
- Android TV
Para acceder al contenido puede ser necesario iniciar sesión con una cuenta asociada a un proveedor de televisión autorizado.
¿A qué hora juega Argentina vs. Suiza hoy?
Argentina vs. Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio desde las 22:00 horas de Buenos Aires en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos por los cuartos de final del Mundial 2026.
Argentina vs. Suiza: fecha, horario y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Argentina vs. Suiza
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Instancia
|Cuartos de final
|Fecha
|Sábado 11 de julio de 2026
|Hora
|22:00 (Argentina)
|TV
|TyC Sports, TV Pública y Telefe
|Streaming
|TyC Sports Play y DGO
|Estadio
|Arrowhead Stadium
|Ciudad
|Kansas City