La Selección Argentina de Lionel Messi juega contra Suiza este sábado 11 de julio a las 22:00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City por la Copa Mundial 2026, en un partido clave para el bicampeonato: tácticas, variantes ofensivas y control del mediocampo. Para todo el público argentino, podrás seguir el partido en vivo y en directo por TV y señal online a través de la señal oficial de TyC Sports y TyC Play desde cualquier plataforma digital.

Conoce qué canal de TV y dónde ver online el partido Argentina vs. Suiza EN VIVO EN DIRECTO ONLINE los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canal de TV y dónde ver online el partido Argentina vs. Suiza EN VIVO EN DIRECTO ONLINE los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

La transmisión de TyC Sports EN VIVO estará disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina.

OperadorCanal
Flow22 SD y 101 HD
DirecTV629 SD y 1629 HD
Telecentro106 SD y 1016 HD

Además, el partido también podrá verse por TV Pública, Telefe, DIRECTV Sports Argentina y DGO, según la disponibilidad de cada operador.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

Los usuarios podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial de TyC Sports.

La transmisión estará disponible en:

  • Teléfonos Android
  • iPhone
  • Tablets
  • Computadoras y laptops
  • Smart TV
  • Chromecast
  • Android TV

Para acceder al contenido puede ser necesario iniciar sesión con una cuenta asociada a un proveedor de televisión autorizado.

¿A qué hora juega Argentina vs. Suiza hoy?

Argentina vs. Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio desde las 22:00 horas de Buenos Aires en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos por los cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina vs. Suiza: fecha, horario y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026

DetalleInformación
PartidoArgentina vs. Suiza
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
InstanciaCuartos de final
FechaSábado 11 de julio de 2026
Hora22:00 (Argentina)
TVTyC Sports, TV Pública y Telefe
StreamingTyC Sports Play y DGO
EstadioArrowhead Stadium
CiudadKansas City
TV Pública, Telefe, TyC Sports, Canal 7, ESPN y TyC Sports EN VIVO — ver partido Argentina vs. Suiza por TV y Online | Mundial 2026 | Fútbol Libre | VIDEO
Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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