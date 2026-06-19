Paraguay intentará sumar sus primeros tres puntos en el Mundial 2026 este viernes 19 de junio a partir de las 10:00 pm hora de Asunción / 9:00 pm ET / 6:00 pm PT cuando enfrente a Turquía, otra selección necesitada de un triunfo para mantener vivas sus esperanzas de clasificación a la siguiente ronda. Tanto los dirigidos por Gustavo Alfaro (que vuelven a una Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010) como el combinado turco de Vincenzo Montella buscarán reducir distancias con sus competidores directos Estados Unidos y Australia en la tabla de posiciones. Si no te quieres perder ni un solo instante del partido Paraguay vs. Turquía en vivo, sintoniza la señal de Unicanal por TV y online si te encuentras en el territorio guaraní.

Verifique a qué hora juega y en qué canal transmiten el partido de Paraguay vs. Turquía en vivo hoy por el Mundial de Fútbol 2026. Guía completa de canales de TV online y señales de televisión abiertas para EE.UU. y México. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿Cómo ver Unicanal EN VIVO por Internet, partido Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026?

Si no te quieres perder el partido Paraguay vs. Turquía válido por la Jornada 2 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, sintoniza Unicanal en vivo gratis a través de su sitio web oficial, que ofrece streaming en directo de su programación. Además, el canal suele transmitir su contenido o mantener señal en vivo a través de su canal oficial de YouTube (Unicanal).

Opciones en línea gratis

Puedes ver la señal de Unicanal EN VIVO y de forma gratuita a través de sus plataformas digitales oficiales:

Sitio Web Oficial : Accede directamente a la transmisión en directo desde la sección En Vivo de Unicanal.

: Accede directamente a la transmisión en directo desde la sección En Vivo de Unicanal. YouTube : Sigue la programación y transmisiones especiales desde el canal oficial de Unicanal en YouTube.

: Sigue la programación y transmisiones especiales desde el canal oficial de Unicanal en YouTube. Redes Sociales: Infórmate sobre coberturas alternativas o enlaces de streaming en su página de Unicanal en Facebook.

Televisión por cable en Paraguay

Si cuentas con un servicio de televisión de pago en territorio paraguayo, el canal se sintoniza sin costo adicional en las siguientes señales habituales:

Tigo Star Claro TV Personal Flow Canal 8 (SD) y Canal 708 (HD) Canal 20 Canal 14

¿Cómo ver Unicanal EN VIVO por Canal 3.2, partido Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026?

Si deseas ver el partido Paraguay vs. Turquía por la Jornada 2 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol 2026, solo tienes que sintonizar la señal de Unicanal por el Canal 3.2 de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Paraguay de forma gratuita por aire utilizando una antena UHF conectada a un televisor compatible.

Requisitos técnicos necesarios

Televisor compatible Antena adecuada Tu televisor debe tener un sintonizador digital integrado bajo el estándar ISDB-Tb (el sistema oficial adoptado en Paraguay). Si tu televisor es antiguo, necesitarás un decodificador o conversor TDT externo conectado a la TV. Conecta una antena UHF (puedes usar una antena interna de interior o, para una mejor recepción, una antena externa instalada en el techo).

Pasos para sintonizar el canal 3.2

Conexión: Conecta el cable de la antena UHF a la entrada trasera de tu televisor que dice Antenna In, Air, o RF. Menú de configuración: Enciende tu pantalla, presiona el botón Settings o Menú de tu control remoto y ve al apartado de Canales o Emisión. Búsqueda automática: Selecciona la opción Sintonización Automática o Búsqueda de canales. Asegúrate de elegir la opción de búsqueda por Aire o Antena (no por cable). Almacenamiento: Deja que el televisor escanee todas las frecuencias. Al finalizar, el sistema guardará el canal principal 3.1 (Trece HD) y su subcanal 3.2 (Unicanal HD).

Zonas de cobertura por aire

Esta señal digital abierta y gratuita se encuentra disponible principalmente en las siguientes zonas urbanas:

Asunción y Gran Asunción .

. Ciudad del Este .

. Encarnación.

Turquía y Paraguay afrontan un compromiso clave que podría definir el futuro del grupo D. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Paraguay vs. Turquía: Datos clave del partido del Grupo D del Mundial 2026

Fecha : Viernes, 19 de junio 2026

: Viernes, 19 de junio 2026 Partido : Paraguay vs. Turquía por la Jornada 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol 2026

: Paraguay vs. Turquía por la Jornada 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol 2026 Hora : 0:00 a.m. del 20/06 (hora de Asunción) / 11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT

: 0:00 a.m. del 20/06 (hora de Asunción) / 11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT TV : Unicanal

: Unicanal Estadio: Levi’s Stadium en Santa Clara, California (USA)

Paraguay y Turquí se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 19 de junio por la Jornada 2 del Grupo A desde el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TiGo Sports, GEN, TRECE (Canal 13), Unicanal, Win Sports, ViX Premium, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports y FS1. (VIDEO DE THE ATHELTIC | FOOTBALL EN X DE TheAthleticFC)