Paraguay comienza su sueño en el Mundial 2026 este viernes 12 de junio a partir de las 10:00 pm hora de Asunción / 9:00 pm ET / 6:00 pm PT frente a Estados Unidos, co-anfitrión del máximo certamen futbolístico. Tanto los dirigidos por Gustavo Alfaro (que buscarán hacer historia en su regreso tras Sudáfrica 2010) como el USMNT de Mauricio Pochettino saldrán a darlo todo por obtener los primeros tres puntos del certamen y si no te quieres perder ni un solo instante, sintoniza la señal de Unicanal por TV y online si te encuentras en el territorio guaraní.

¿Cómo ver Unicanal EN VIVO por Internet, partido Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

Si no te quieres perder el partido Paraguay vs. Estados Unidos válido por la Jornada 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, sintoniza Unicanal en vivo gratis a través de su sitio web oficial, que ofrece streaming en directo de su programación. Además, el canal suele transmitir su contenido o mantener señal en vivo a través de su canal oficial de YouTube (Unicanal).

Opciones en línea gratis

Puedes ver la señal de Unicanal EN VIVO y de forma gratuita a través de sus plataformas digitales oficiales:

Sitio Web Oficial : Accede directamente a la transmisión en directo desde la sección En Vivo de Unicanal.

: Accede directamente a la transmisión en directo desde la sección En Vivo de Unicanal. YouTube : Sigue la programación y transmisiones especiales desde el canal oficial de Unicanal en YouTube.

: Sigue la programación y transmisiones especiales desde el canal oficial de Unicanal en YouTube. Redes Sociales: Infórmate sobre coberturas alternativas o enlaces de streaming en su página de Unicanal en Facebook.

Televisión por cable en Paraguay

Si cuentas con un servicio de televisión de pago en territorio paraguayo, el canal se sintoniza sin costo adicional en las siguientes señales habituales:

Tigo Star Claro TV Personal Flow Canal 8 (SD) y Canal 708 (HD) Canal 20 Canal 14

¿Cómo ver Unicanal EN VIVO por Canal 3.2, partido Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

Si deseas ver el partido Paraguay vs. Estados Unidos por la Jornada 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol 2026, solo tienes que sintonizar la señal de Unicanal por el Canal 3.2 de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Paraguay de forma gratuita por aire utilizando una antena UHF conectada a un televisor compatible.

Requisitos técnicos necesarios

Televisor compatible Antena adecuada Tu televisor debe tener un sintonizador digital integrado bajo el estándar ISDB-Tb (el sistema oficial adoptado en Paraguay). Si tu televisor es antiguo, necesitarás un decodificador o conversor TDT externo conectado a la TV. Conecta una antena UHF (puedes usar una antena interna de interior o, para una mejor recepción, una antena externa instalada en el techo).

Pasos para sintonizar el canal 3.2

Conexión: Conecta el cable de la antena UHF a la entrada trasera de tu televisor que dice Antenna In, Air, o RF. Menú de configuración: Enciende tu pantalla, presiona el botón Settings o Menú de tu control remoto y ve al apartado de Canales o Emisión. Búsqueda automática: Selecciona la opción Sintonización Automática o Búsqueda de canales. Asegúrate de elegir la opción de búsqueda por Aire o Antena (no por cable). Almacenamiento: Deja que el televisor escanee todas las frecuencias. Al finalizar, el sistema guardará el canal principal 3.1 (Trece HD) y su subcanal 3.2 (Unicanal HD).

Zonas de cobertura por aire

Esta señal digital abierta y gratuita se encuentra disponible principalmente en las siguientes zonas urbanas:

Asunción y Gran Asunción .

. Ciudad del Este .

. Encarnación.

Paraguay vs. Estados Unidos: Datos clave del partido del Grupo D del Mundial 2026

Fecha : Viernes, 12 de junio 2026

: Viernes, 12 de junio 2026 Partido : Paraguay vs. Estados Unidos por la Jornada 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol 2026

: Paraguay vs. Estados Unidos por la Jornada 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol 2026 Hora : 10:00 p.m. hora de Asunción / 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT

: 10:00 p.m. hora de Asunción / 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT TV : Unicanal

: Unicanal Estadio: SoFi Stadium en Inglewood, California (USA)