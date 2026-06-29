Los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026 continúan con un atractivo enfrentamiento entre Países Bajos y Marruecos, dos selecciones que buscarán dar un paso más hacia el título. En Estados Unidos, millones de aficionados podrán seguir este compromiso completamente en español gracias a la cobertura de Telemundo Deportes.

Si te preguntas cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO GRATIS, aquí encontrarás toda la información sobre la transmisión por televisión abierta, las plataformas para seguir el partido online y los horarios oficiales del encuentro en Estados Unidos, México y otros países de Latinoamérica.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO por TV y online?

Telemundo Deportes ofrecerá la cobertura del partido entre Países Bajos y Marruecos mediante distintas plataformas para que los aficionados puedan seguir el encuentro desde cualquier dispositivo.

Estas son las principales opciones para ver la transmisión:

Telemundo: disponible de forma gratuita por televisión abierta en gran parte de Estados Unidos.

disponible de forma gratuita por televisión abierta en gran parte de Estados Unidos. Universo: canal de televisión por suscripción que también transmitirá el encuentro en español.

canal de televisión por suscripción que también transmitirá el encuentro en español. Peacock: plataforma oficial de streaming de NBCUniversal donde podrá verse el partido en vivo (requiere suscripción).

plataforma oficial de streaming de NBCUniversal donde podrá verse el partido en vivo (requiere suscripción). Telemundo.com: algunos eventos pueden seguirse en vivo iniciando sesión con un proveedor de TV participante.

algunos eventos pueden seguirse en vivo iniciando sesión con un proveedor de TV participante. Aplicación Telemundo: disponible para Android, iPhone, Smart TV y otros dispositivos compatibles mediante autenticación con un operador de televisión.

¿Se puede ver Telemundo Deportes desde el extranjero?

La disponibilidad de Telemundo Deportes depende del país desde donde se acceda.

La señal de Telemundo y el servicio de Peacock están orientados principalmente al público de Estados Unidos. Debido a los derechos internacionales del Mundial 2026, la transmisión del partido entre Países Bajos y Marruecos puede estar restringida fuera del territorio estadounidense.

Si te encuentras en otro país, lo más recomendable es consultar cuál es el canal con los derechos oficiales de transmisión en tu región, ya que la programación puede variar según el mercado.

¿A qué hora juegan Países Bajos vs. Marruecos?

Países Bajos y Marruecos se enfrentarán este lunes 29 de junio en el Estadio Monterrey por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Consulta los horarios del partido por país: