Los de Carlo Ancelotti van por su primer triunfo en este Mundial de Fútbol 2026. Este viernes 19 de junio, mira el partido de Brasil vs. Haití a través de la señal de ViX Premium para todo México en streaming online, encuentro que iniciará a partir de las 18:30 horas CDMX. El Lincoln Financial Field de Filadelfia puede ser el escenario para que la verdeamarela consiga sus primeros tres puntos en el campeonato. Aquí te dejo con los detalles para que puedas seguir el partido.
¿Dónde ver VIX Premium EN VIVO, Brasil vs. Haití en los Estados Unidos?
Si quieres ver el Brasil vs. Haití por la Fecha 2 del Grupo C de la Copa Mundial 2026, la opción es con una suscripción en la plataforma streaming de ViX Premium. Actualmente existen tres promociones disponibles que colocaremos a continuación:
|Planes de VIX Premium en Estados Unidos
|Precio
|Descripción (Características)
|ViX Premium mensual con anuncios
|$4.99 USD
|Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7
|ViX Premium mensual sin anuncios
|$6.99 USD
|Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7
|ViX Premium anual con anuncios
|$34.99 USD
|Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulo de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7
|ViX Premium anual sin anuncios
|$49.99 USD
|Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7
¿Cómo ver VIX Premium EN VIVO, Brasil vs. Haití desde México?
Actualmente, ViX cuenta con dos servicios de suscripción en México: gratuita y premium. Aquí te explico la forma de contratarlos:
- ViX GRATIS: Solo necesitas descargar la aplicación desde la página oficial y, con este paso tan sencillo, podrás disfrutar de más de 100 canales de televisión con contenido de todo tipo que van desde series de televisión, películas, telenovelas y contenidos en vivo como conciertos y algunos partidos.
- ViX Premium: Tiene un costo de 119 pesos por el plan mensual (con promoción por los seis primeros meses te sale 99 pesos) y otro de 599 pesos por el plan anual. Tiene el mismo contenido que ViX GRATIS. No obstante, hay mejores transmisiones en vivo con contenidos originales y exclusivos.
Horario, TV y dónde ver Brasil vs. Haití EN VIVO con por el Mundial 2026
- Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
- Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia, Estados Unidos
- Horario: 18:30 horas Ciudad de México / 8:30 pm ET
- Canal TV: TUDN y Canal 5
- Streaming: ViX Premium