Brasil viene ganando 2-1 frente a Egipto este sábado en el Huntington Bank Field, pero más allá del resultado, una de las imágenes que marcó el encuentro fue la temprana salida de Wesley por lesión.
El lateral derecho encendió las alarmas en la selección brasileña a los 15 minutos del primer tiempo. La jugada se produjo luego de que enviara un centro desde la banda derecha. Tras ejecutar el servicio, comenzó a mostrar signos de dolor y dificultades para desplazarse.
Instantes después, el defensor solicitó atención médica y se tendió sobre el césped, tomándose la parte interna de la pierna izquierda. Los gestos de molestia preocuparon de inmediato al cuerpo técnico y a sus compañeros.
Aunque recibió asistencia e intentó continuar, las molestias le impidieron seguir en el compromiso. Ante esta situación, el comando técnico decidió sustituirlo para evitar una lesión de mayor gravedad.
Danilo ingresó en su lugar para ocupar el sector derecho de la defensa brasileña, mientras se espera un parte médico oficial que determine el alcance exacto de la dolencia sufrida por Wesley.
Brasil sigue utilizando estos compromisos de preparación para ajustar detalles de cara a la Copa del Mundo. La lesión de Wesley genera preocupación debido a que el lateral venía siendo una de las alternativas consideradas por el comando técnico para integrar la lista definitiva del torneo.
La selección brasileña formará parte del Grupo C en el Mundial, donde compartirá zona con la selección de Marruecos, Haití y Escocia. Sobre el papel, la ‘Canarinha’ parte como favorita para avanzar a la siguiente ronda, aunque enfrentará rivales con características muy distintas que exigirán máxima concentración.
Por ello, cualquier inconveniente físico en esta etapa previa es seguido de cerca por el cuerpo técnico. En los próximos días se conocerá el diagnóstico oficial de Wesley y si la molestia sufrida ante Egipto podría afectar su disponibilidad para la cita mundialista.
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