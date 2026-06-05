Lo comenzó a inicios de esta semana como un diálogo informal para conocer las intenciones de ambas partes, poco a poco empieza a materializarse. Universitario de Deportes avanza paso a paso en la repatriación de Raúl Ruidíaz para el Torneo Clausura, por lo que en las últimas horas se revelaron nuevos detalles de la negociación que ya no solo involucra al delantero mediante una conversación, sino también a Atlético Grau, club donde tiene contrato hasta finales del 2029.

El pasado lunes, se conoció que, aprovechando la estadía de Ruidíaz en Lima, Universitario se acercó a su entorno para conocer sus objetivos para el segundo semestre de la temporada y ver si estaban abiertos a negociar. Cuando muchos pensaban que eso quedaría ahí, las conversaciones fueron progresando positivamente y por fin, tras unos días de intensa comunicación, la hinchada crema tiene razones para ilusionarse.

Según informaron en el programa Hablemos de MAX, la ‘U’ ya hizo una oferta formal a Atlético Grau para hacerse con los servicios de la ‘Pulga’ y ahora las tratativas ingresaron en una etapa decisiva. A diferencia de los algunos creían, el delantero sí tiene cláusula de salida y precisamente es ahí donde los clubes deberán llegar a un acuerdo para todo se finiquite.

Raúl Ruidíaz tiene contrato con Atlético Grau hasta finales del 2029. (Foto: Atlético Grau)

Si bien a la administración de Universitario le parece un poco excesivo el monto establecido en la cláusula de salida de Ruidíaz, consideran que es algo que se puede manejar con reuniones y conversaciones para acercarse a la cifra que pide el cuadro piurano. De esta manera, solo es cuestión de días para saber si esto se concretará o no, pues este tipo de negociaciones son muy cambiantes en pleno mercado de fichajes.

La citada fuente también precisó que el salario de Raúl Ruidíaz ya está casi acordado y no es un tema que genere conflicto con Universitario en medio de las tratativas, algo que sí ocurrió en el pasado cuando intentaron traerlo de vuelta tras su salida de Seattle Sounders a finales del 2024. En ese sentido, dependerá mucho de la predisposición de Atlético Grau para ceder en algunos términos.

Por otro lado, Héctor Cúper está al tanto de esto y sigue con detenimiento la negociación para que se cierre el retorno de Ruidíaz, pues sabe que si esto no se da, tendrán que aplicar un plan B sobre la marcha y buscar otras opciones en un mercado de pases cada vez más reducido. En cuanto a las salidas, se sabe que la administración negocia la rescisión de los contratos de Sekou Gassama y Miguel Silveira, mientras que todo está acordado para que Hugo Ancajima y Paolo Reyna se vayan a préstamo a Juan Pablo II College.

Raúl Ruidíaz tiene tres goles en la Liga 1 2026. (Foto: Atlético Grau)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último triunfo por 2-1 sobre Sport Huancayo, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Pirata FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 12 de junio desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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