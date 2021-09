El Ajax ya tenía lista la tercera camiseta inspirada en Bob Marley, debido a la canción ‘Three Little Birds’ del jamaiquino, himno oficial del club desde la temporada 2008. Ello se dio luego que en un amistosos ante el Cardiff, los neerlandeses empezaran a cantarla, mientras la música sonaba en el estadio.

Debido al cariño con la canción, se creó la camiseta que fue usada en la liga local en la pasada victoria ante el PEC Zwolle, el pasado sábado. Sin embargo, la UEFA decidió prohibirla en la Champions League.

Ante la consulta de los hinchas por el retiro del símbolo, que era lo más importante en el homenaje, desde el club respondieron: “La Asociación Europea de Fútbol (UEFA) lo ve como una expresión diferente del logo del club, del logo del patrocinador o del patrocinador de la manga. No se permiten otras expresiones”.

Aunque en la UEFA no lo recibieron bien, todo lo contrario es con la familia de Bob Marley. Cedella Marley, hija del ya fallecido cantante, señaló: “Estoy más que conmovida de que el Ajax haya tomado Three Little Birds y lo haya convertido en su himno. El fútbol lo era todo para mi padre y en sus palabras, ‘el fútbol es libertad’”.

La camiseta se puede adquirir, ya que está a la venta y no hace falta agregar que casi todas están acabadas. Otro de los detalles de la indumentaria es que tiene los colores rojo, amarillo y verde, que son parte del movimiento rastafari.

Ajax enfrentará al Sporting de Lisboa este miércoles 15 de septiembre en el Estadio José Alvalade de Portugal. El partido corresponde a la fase de grupos de la Champions League.





