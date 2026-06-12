La señal de paga en territorio paraguayo también contará con la transmisión de Paraguay vs. Estados Unidos y será mediante la señal de Popu TV, este viernes 12 de junio a partir de las 22:00 Asunción. La selección paraguaya debuta en esta Copa Mundial de Fútbol 2026 desde el SoFi Stadium de Inglewood, California y va por un triunfo ante el conjunto local, que se ha preparado bastante bien para su debut. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas ver el canal de Popu TV y cuáles son los números en diferentes cableoperadores del país.
¿Dónde ver Popu TV EN VIVO GRATIS, partido Paraguay vs. Estados Unidos por Mundial 2026?
Para ver el partido Paraguay vs. Estados Unidos por la Fecha 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 vía Popu TV (Paraguay) en vivo gratis, la forma más directa es a través de su canal oficial de YouTube (@somospopupy), donde transmiten su programación de estilo popular y provocador. También es posible encontrar sus transmisiones en vivo a través de sitios web asociados que agrupan canales paraguayos, como GEN.
Opciones para ver Popu TV gratis:
- YouTube: Accede al canal Popu TV - YouTube y busca la pestaña “Live” o “En vivo” para ver las transmisiones actuales y pasadas.
- Sitio web de GEN: A través de la sección en vivo de GEN, puedes acceder a Popu TV, que forma parte del grupo de medios.
- Redes Sociales: Revisa el perfil de TikTok de Popu TV para fragmentos en vivo y contenido destacado.
Horario, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial de Fútbol 2026
- Fecha: Viernes 12 de junio de 2026
- Partido: Paraguay vs. Estados Unidos por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026
- Hora: 10:00 p.m.
- Canal en Estados Unidos: ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés)
- Streaming: Disney Plus Premium
- Estadio: SoFi Stadium de Inglewood, California.