VER AQUÍ Portugal vs. Holanda EN VIVO: horarios y canales para SEGUIR HOY la final de UEFA Nations League

Portugal y Holanda paralizan el mundo de fútbol con una final de infarto en el estadio Do Dragao por la UEFA Nations League. El encuentro se juega hoy, domingo 9 de junio, desde las 13:45 horas y con la transmisión de DirecTV Sports en diferentes partes de Latinoamérica y DIRECTV Play Deportes. Además, Depor seguirá el minuto a minuto desde la web y te dará a conocer los horarios y canales para ver el partido de fútbol en vivo y online.

Portugal y Holanda se enfrentan este domingo en la primera final de la UEFA Nations League con un objetivo que va más allá de conseguir el trofeo: dirimir si se produce la consolidación de las "quinas" en la élite del fútbol o si, por el contrario, resurge el conjunto orange.

El choque, arbitrado por el español Alberto Undiano Mallenco, será el decimocuarto encuentro que disputen ambos combinados. En las trece anteriores ocasiones los portugueses han vencido siete partidos, en tanto que cuatro acabaron en empate y dos en triunfo para Holanda.

El equipo luso llegó a este determinante duelo tras ganar 3-1 a Suiza en la semifinal del certamen. Aquella vez, Cristiano Ronaldo ‘brilló’ con la camiseta de su país al anotar un hat-trick, demostrando, una vez más, su increíble e innegable capacidad goleadora.

▷ Copa América 2019 EN VIVO: calendario, fechas, horarios, lisa de convocados, cómo y dónde ver los partidos



▷ HOY, Amistosos FIFA 2019 EN VIVO: todos los resultados EN DIRECTO de los compromisos en el mundo



▷ VER FÚTBOL EN VIVO: calendario de partidos, cómo y dónde SEGUIR EN DIRECTO las mejores ligas del mundo

(AFP) Cristiano Ronaldo se vistió de ‘héroe’ en el partido de Portugal y Suiza por la semifinal de la UEFA Nations League. (AFP) AFP

Si bien Portugal disputará la final de la UEFA Nations League en condición de local, no se confía, pues sabe que al frente estará una Holanda que también quiere quedarse con la copa y que posee jugadores jóvenes con mucho talento.

Precisamente, la ‘Naranja mecánica’ accedió a esta instancia de la competición luego de derrotar 3-1 a la siempre poderosa Inglaterra en la otra llave de la semifinal, por lo que la escuadra dirigida por Ronald Koeman está ‘enchufada’.



(AFP) Holanda disputará la final de la UEFA Nations League tras aprovechar dos confusiones defensivas de Inglaterra en el tiempo extra de la semifinal. (AFP) AFP

Cristiano Ronaldo vs. Virgil van Dijk: un goleador en serie y un muro defensivo

El portugués Cristiano Ronaldo y el holandés Virgil Van Dijk prometen un duelo épico en la final de la UEFA Nations League , pues ambos son vitales en el esquema de sus respectivas selecciones.

Cristiano Ronaldo y Virgin van Dijk se verán las caras en el estadio do Dragao. (AFP) Cristiano Ronaldo y Virgin van Dijk se verán las caras en el estadio do Dragao. (AFP) Cristiano Ronaldo y Virgin van Dijk se verán las caras en el estadio do Dragao. (AFP)

Cristiano Ronaldo

A sus 34 años, el delantero de la Juventus marcó un triplete contra Suiza (3-1) el miércoles en la semifinal del certamen, demostrando que sigue siendo imprescindible para Portugal.

El mejor goleador de las selecciones europeas con 88 goles en 157 partidos va a jugar su tercera final internacional con la camiseta de su amado país tras las Eurocopas de 2004 y 2016, con la misma ambición de siempre.

"Son tres finales y espero que de las tres gane dos. Sería fantástico y tengo esperanzas, como también tiene el equipo. Somos positivos. Estamos jugando en casa", aseguró Cristiano Ronaldo en una entrevista con la página web de la UEFA, según apunta la agencia AFP.

En el estadio do Dragao, donde marcó su primer gol internacional, el cinco veces ganador de la Champions League querrá hacer olvidar la derrota en casa en la final de la Eurocopa 2004 contra Grecia (1-0).

Y el capitán portugués puede tener grandes esperanzas porque Holanda forma parte de sus víctimas favoritas.

Abrió el marcador y dio una asistencia en la semifinal de la Eurocopa 2004 (2-1), los eliminó de la Eurocopa 2012 con un doblete en la fase de grupos (2-1) y salvó a su selección de una derrota en un amistoso en 2013 (1-1).

Virgil van Dijk

Antes de medirse con el cinco veces ganador de la principal distinción individual del fútbol (el Balón de Oro), Virgil van Dijk ha hecho una gran temporada, en la que frustró prácticamente a todos los delanteros que osaron enfrentarse a él.

El coloso del Liverpool (1,93m), subcampeón liguero con su club, fue elegido mejor futbolista de la Premier League , a pesar del título ganado por el Manchester City y su gran cantidad de talentos ofensivos.

A sus 27 años, este muro defensivo ofreció una imagen igual de completa el 1 de junio en la final de la Champions League ganada por los 'Reds' ante el Tottenham (2-0), siendo elegido el jugador más valioso del partido.

Una roca por abajo y dominador en el juego aéreo, Virgil van Dijk ha justificado perfectamente su condición de defensa más caro de la historia, luego que el Liverpool decidiera pagarle al Southampton 84 millones de euros en enero de 2018 para unirlo a su plantel.

El defensa aseguró el jueves, tras la victoria contra I nglate rra en la semifinal de la UEFA Nations League (3-1), que no va jugar "solo contra Cristiano Ronaldo , nos vamos a enfrentar a un súper Portugal " , pero el duelo entre ambos puede ser determinante.

Sobre todo porque el central holandés ha cortado a menudo el ataque de su próximo rival. Así ocurrió en el último partido entre las dos selecciones en marzo de 2018, donde el defensor marcó el último gol del 3-0 encajado por su equipo al vigente campeón europeo.



Portugal vs. Holanda: alineaciones posibles

Portugal : Rui Patrício, Joao Cancelo, José Fonte, Rúben Dias, Raphael Guerreiro, Bernardo Silva, William Carvalho, Rúben Neves, Rafa Silva, Joao Félix y Cristiano Ronaldo.

DT: Fernando Manuel Costa Santos.

Holanda : Jasper Cillessen, Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Daley Blind, Marten de Roon, Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong, Steven Bergwjin, Memphis Depay y Ryan Babel.

DT: Ronald Koeman.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la final de la UEFA Nations League?

Perú: 13:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Portugal: 19:45 horas (en Lisboa) vía RTP 1, Sport TV1 y RTP Play

Holanda: 20:45 horas vía Ziggo Sport Voetbal, NPO 1

España: 20:45 horas vía TVE La 1, RTVE.es y fuboTV

México: 13:45 horas (en Ciudad de México) vía Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Argentina: 15:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 15:45 horas (en Brasilia) vía Esporte Interativo Plus, TNT Go y TNT Brazil

Colombia: 13:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 14:45 horas (en Santiago) vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 13:45 horas (en Quito) vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 15:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes