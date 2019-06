VER HOY Portugal vs. Suiza EN VIVO: horarios para VER EN DIRECTO el partido por UEFA Nations League

Portugal vs. Suiza en vivo | Con Cristiano Ronaldo de titular, Portugal recibe en el estadio do Dragao a Suiza hoy EN VIVO y EN DIRECTO por la semifinal de la UEFA Nations League. Ambas selecciones confirman su alineación titular para disputar el compromiso con transmisión vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

Portugal va con Rui Patricio, Pepe, Raphael Guerreiro, Nélson Semedo, Rúben Dias, William Carvalho, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Critiano Ronaldo y Joao Félix. Por su parte, Suiza forma con Sommer, Rodríguez, Schär, Mbabu, Akanji, Zuber, Xhaka, Freuler, Zakaria, Seferovic y Shaqiri.

Tras igualar 1-1 con Polonia en la última fecha del Grupo 3 de la primera división (Liga A) del certamen y ganar su zona con ocho puntos, el vigente campeón de la Eurocopa 2016 afrontará un nuevo desafío, esperando salir victorioso en condición de local.

Para ganar delante de su público, el seleccionador Fernando Santos, ha aportado sangre nueva al grupo, construido en torno al indispensable Cristiano Ronaldo (34 años). El relevo lo encara el solicitado Joao Félix (19 años), la perla del Benfica salida de la talentosa generación portuguesa de 1999, campeona de Europa Sub 17 y Sub 19.

(AFP) La selección de Portugal empató 1-1 con Polonia en la última fecha del Grupo 3 de la primera división (Liga A) de la UEFA Nations League. (AFP) AFP

"Tenemos la ventaja de jugar en casa, delante de nuestro público", destacó el estratega, según apunta la agencia AFP, antes de añadir que "hay una cosa que repito a mis jugadores: no somos mejores que los otros, pero a los otros les costará ser mejores que nosotros. Tenemos que probar que somos capaces de ganar".

Si bien sobre el papel Portugal es la selección con más experiencia en torno a sus treintañeros Cristiano Ronaldo, Pepe, José Fonte o Joao Moutinho, la escuadra no la tendrá nada fácil, pues el miércoles se medirá con una Suiza que espera "dar la sorpresa" para acceder a la final de la UEFA Nations League y tener la posibilidad de inaugurar su palmarés.

Precisamente, los dirigidos por Vladimir Petković vencieron categóricamente 5-2 a Bélgica en la última fecha del Grupo 2 de la primera división (Liga A) de la competición, resultado que les valió para acabar líderes con nueve puntos, teniendo mejor diferencia de goles que su mencionado rival de turno (2° con la misma cantidad de unidades).



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la UEFA Nations League?

Perú: 13:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Portugal: 19:45 horas vía RTP 1, Sport TV1 y RTP Play

México: 13:45 horas vía Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Argentina: 15:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 15:45 horas vía Esporte Interativo Plus

Colombia: 13:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 14:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 13:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 15:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes